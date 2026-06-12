Provincia de Lam Dong redefine su industria cafetera para elevar valor de exportaciones

Lam Dong, Vietnam (VNA) - Convertida tras la reciente reorganización administrativa en la mayor región cafetalera de Vietnam, la provincia de Lam Dong está impulsando una profunda transformación de su industria con el objetivo de aumentar el valor agregado de sus exportaciones y responder a las crecientes exigencias de los mercados internacionales.



Con más de 323 mil hectáreas cultivadas y una producción anual que supera el millón de toneladas, Lam Dong se ha consolidado como el principal centro productor de café del país. Sus condiciones climáticas y geográficas permiten desarrollar dos zonas cafetaleras claramente diferenciadas: las áreas montañosas de Da Lat y Lac Duong, situadas a más de mil metros de altitud, son ideales para el cultivo de café arábica, mientras que las mesetas de Di Linh, Bao Lam, Bao Loc y Lam Ha concentran la producción de robusta destinada principalmente al procesamiento industrial.



Esta diversidad no solo garantiza una elevada capacidad productiva, sino que también abre oportunidades para desarrollar cafés diferenciados, asociados a la identidad de cada territorio y a las experiencias de los propios productores.



La transformación del sector se refleja en el cambio de modelo productivo adoptado por agricultores, cooperativas y empresas. Las cosechas masivas están dando paso a métodos de recolección más selectivos, con un control más riguroso del grado de maduración de los frutos y procesos de beneficio realizados en el momento óptimo, lo que permite mejorar la calidad, el perfil sensorial y el valor comercial del producto.



Ngo Doan Thien, productor de la comuna de Nam Ban Lam Ha, explicó que su familia ha sustituido la cosecha tradicional por un sistema de recolección selectiva de frutos maduros y ha orientado la producción hacia prácticas más sostenibles, priorizando el uso de fertilizantes orgánicos y productos biológicos, al tiempo que reduce el empleo de insumos químicos potencialmente dañinos.



Según datos del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Lam Dong, la provincia cuenta actualmente con cerca de 120 mil hectáreas de café certificadas bajo estándares de producción sostenible. Además, dispone de seis zonas agrícolas de alta tecnología que abarcan casi dos mil 300 hectáreas.



La provincia ha desarrollado también 67 cadenas de vinculación entre producción y comercialización, que integran a más de 29 mil hogares productores en unas 55 mil hectáreas de cultivo. Estos avances reflejan los esfuerzos por construir una zona de materias primas de alta calidad, organizada bajo criterios cada vez más profesionales y sostenibles.



Sin embargo, el sector todavía enfrenta importantes desafíos. De acuerdo con Le Quang Dan, subdirector del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Lam Dong, los productores deben adaptarse a normativas internacionales cada vez más estrictas, fortalecer las cadenas de valor y consolidar marcas con mayor reconocimiento en los mercados de exportación, además de afrontar los crecientes impactos del cambio climático.



Uno de los principales retos será la entrada en vigor del Reglamento de la Unión Europea sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR), que comenzará a aplicarse a las grandes y medianas empresas a partir del 30 de diciembre de 2026 y a las pequeñas y microempresas desde el 30 de junio de 2027.



Ante este nuevo escenario, la trazabilidad de los productos, la disponibilidad de información precisa sobre las áreas de cultivo y la garantía de una producción libre de deforestación se convertirán en requisitos indispensables para acceder a los mercados de mayor valor.



Con el fin de prepararse para estas exigencias, las empresas del sector colaboran con organizaciones como Rainforest Alliance y 4C para capacitar a los agricultores sobre los requisitos del EUDR y verificar las áreas cultivadas, garantizando el cumplimiento de los estándares establecidos por la normativa europea.



Entre 2020 y 2025, Lam Dong exportó directamente cerca de 680 mil toneladas de café, generando ingresos por unos 2,08 mil millones de dólares. Solo en el primer trimestre de 2026, las exportaciones de casi 52 mil toneladas de café en grano aportaron 178 millones de dólares a la economía provincial. Actualmente, el producto llega a más de 40 países y territorios, con la Unión Europea como principal destino.



Para consolidar su posición en los mercados internacionales, la provincia continúa promoviendo la renovación de cafetales envejecidos y orientando la producción hacia cafés especiales y de alta calidad. Paralelamente, impulsa el desarrollo de zonas de cultivo concentradas con tecnología avanzada y certificaciones internacionales que permitan cumplir con los estándares técnicos cada vez más exigentes.



La estrategia incluye además el fortalecimiento de las marcas locales, la aceleración de la transformación digital aplicada a la trazabilidad de los productos y el aprovechamiento de los acuerdos de libre comercio para diversificar mercados y ampliar las oportunidades de exportación.



Estas iniciativas se complementan con la expansión de modelos de agricultura ecológica y economía circular, considerados pilares fundamentales para garantizar el crecimiento sostenible y la competitividad de la industria cafetera de Lam Dong en los próximos años./.

VNA