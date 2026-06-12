Economía

Vietnam y Argelia expanden conectividad en comercio agrícola

Vietnam y Argelia fortalecen sus vínculos económicos mediante cooperación agrícola, comercio, educación y conexiones directas entre empresas.

El embajador de Vietnam en Argelia, Tran Quoc Khanh, y los directivos de la Universidad de Skikda. (Foto: VNA)
El embajador de Vietnam en Argelia, Tran Quoc Khanh, y los directivos de la Universidad de Skikda. (Foto: VNA)

Argel (VNA) - Vietnam y Argelia avanzan en el fortalecimiento de sus relaciones económicas y comerciales mediante iniciativas destinadas a ampliar la conectividad entre empresas, promover la cooperación agrícola y abrir nuevas oportunidades de colaboración entre localidades de ambos países.

Con ese objetivo, el embajador de Vietnam en Argelia, Tran Quoc Khanh, sostuvo una serie de reuniones de trabajo con autoridades de la provincia de Skikda, representantes de la Cámara de Comercio e Industria local y directivos de la Universidad de Skikda.

Durante su encuentro con el gobernador de Skikda, Saïd Akhrouf, el diplomático destacó que la sólida amistad tradicional entre Vietnam y Argelia constituye una base favorable para ampliar la cooperación bilateral. En particular, señaló que la provincia vietnamita de Gia Lai y Skikda cuentan con fortalezas complementarias en sectores como la agricultura, la industria de procesamiento de alimentos, la formación de recursos humanos y el desarrollo empresarial.

Tran Quoc Khanh aprovechó la ocasión para compartir los resultados económicos más recientes de Vietnam, destacando que el país registró un crecimiento superior al 8% del Producto Interno Bruto en 2025 y aspira a alcanzar una expansión cercana al 10% este año.

Por su parte, Saïd Akhrouf elogió los logros de desarrollo alcanzados por Vietnam y presentó a Skikda como uno de los principales polos económicos de Argelia, con ventajas en sectores estratégicos como la refinación y petroquímica, la energía, la actividad portuaria, el turismo ecológico y el turismo costero.

El gobernador manifestó además su interés en ampliar la cooperación con Vietnam en áreas como la energía solar, la capacitación de recursos humanos, la pesca y la agricultura.

En las reuniones con la Cámara de Comercio e Industria de Skikda y representantes empresariales locales, el embajador vietnamita subrayó la necesidad de fortalecer los contactos directos entre empresas de ambos países para reducir costos de intermediación y generar nuevas oportunidades de negocio.

Actualmente, Vietnam exporta a Argelia productos como café, anacardos, pimienta, textiles, acero y diversos bienes industriales, mientras que importa del país norteafricano alimentos para animales, productos químicos, dátiles y otros productos agrícolas.

El diplomático destacó especialmente el potencial del café robusta vietnamita, un producto cada vez más apreciado en el mercado argelino. Según señaló, numerosas empresas locales importan grandes volúmenes de café vietnamita y valoran tanto su calidad como la estabilidad del suministro.

Por su parte, las empresas de Skikda expresaron interés en establecer alianzas con socios vietnamitas en ámbitos como la construcción, las tecnologías de la información y el ecosistema de startups. Algunas compañías manifestaron además su intención de cooperar en el desarrollo de software para agencias de viajes y aplicaciones de transporte destinadas a zonas rurales.

En el ámbito académico, durante su visita a la Universidad de Skikda, Tran Quoc Khanh propuso impulsar los intercambios y la cooperación entre instituciones de educación superior de ambos países, especialmente entre esta universidad argelina y centros universitarios de la provincia de Gia Lai.

El rector de la Universidad de Skikda, Salim Haddad, informó que la institución cuenta actualmente con unos 28 mil estudiantes, más de mil 200 docentes y 21 laboratorios de investigación. Asimismo, expresó la disposición de la universidad para ampliar la colaboración con socios vietnamitas en formación de recursos humanos, investigación científica, innovación y transferencia tecnológica.

Las reuniones se desarrollaron en un ambiente de amistad, apertura y pragmatismo, contribuyendo a crear un nuevo impulso para las relaciones entre Vietnam y Argelia y sentando las bases para futuras iniciativas de cooperación concreta entre Gia Lai y Skikda./.

VNA
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