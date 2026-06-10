Economía

Ofrecerán por primera vez experiencia de bebidas premium en Vietnam

Premium Beverage Experience Vietnam 2026 reunirá en Ciudad Ho Chi Minh a productores internacionales para impulsar negocios y cooperación en bebidas premium.

En la rueda de prensa para anunciar el evento. (Foto: lecourrier.vn)
En la rueda de prensa para anunciar el evento. (Foto: lecourrier.vn)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La exposición Premium Beverage Experience Vietnam 2026 tendrá lugar en Ciudad Ho Chi Minh del 25 al 26 de junio, con más de 75 productores de alimentos y bebidas premium de diversas regiones de Italia y 40 espacios lounge para la degustación.

Esta feria marca la primera exposición especializada en Vietnam dedicada a la industria de alimentos y bebidas premium, combinando experiencias sobre productos con oportunidades de networking internacional.

Ilaria Piccinni, directora de la Agencia Italiana de Comercio (ITA) en Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que el evento ofrecerá una visión integral de la industria internacional de bebidas premium.

Destacó la participación de la ITA, que contará con 16 productores de siete reconocidas regiones italianas, así como del Consorcio Italia del Vino, una alianza compuesta por 24 productores líderes que representan marcas de renombre mundial. Juntos conforman uno de los grupos de productores internacionales más grandes y de mayor calidad que jamás haya participado en un evento de la industria de bebidas premium en Vietnam.

Michele D’Ercole, director de la exposición, afirmó que el evento va mucho más allá de las actividades comerciales, ya que promueve el intercambio cultural a través de bebidas, gastronomía y hostelería de alta calidad.

Al reunir a las personas en un ambiente abierto y acogedor, los organizadores esperan crear experiencias compartidas que fomenten el entendimiento cultural, la amistad y el fortalecimiento de los lazos entre Italia, Vietnam y el Sudeste Asiático, añadió.

Por su parte, Alessandra Tognonato, cónsul general de Italia en Ciudad Ho Chi Minh, subrayó que la exposición refleja el dinámico desarrollo de las relaciones entre Italia y Vietnam en el sector de la alimentación y las bebidas. Destacó que, gracias al rápido crecimiento de sus industrias de alimentos, bebidas y hostelería, Vietnam se está consolidando como uno de los mercados más dinámicos del Sudeste Asiático.

La creciente demanda de productos de alta gama, sumada a la posición de Vietnam como puerta de entrada al mercado de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), ofrece importantes oportunidades para que los productores internacionales amplíen su presencia y establezcan alianzas a largo plazo en la región, remarcó./.

VNA
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