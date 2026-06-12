Política

Vietnam y Austria cooperan para mejorar la formación del cuerpo diplomático integral y moderno

Vietnam y Austria impulsan la cooperación entre sus academias diplomáticas para formar cuadros de nivel internacional y ampliar intercambios académicos.

El embajador de Vietnam en Austria, Vu Le Thai Hoang (izquierda), se reúne con el Dr. Martin Eichtinger, director de la Academia Diplomática de Viena, el 10 de junio (Foto: Nhan dan.vn).
El embajador de Vietnam en Austria, Vu Le Thai Hoang (izquierda), se reúne con el Dr. Martin Eichtinger, director de la Academia Diplomática de Viena, el 10 de junio (Foto: Nhan dan.vn).

Viena (VNA) - El embajador de Vietnam en Austria, Vu Le Thai Hoang, sostuvo una reunión con el doctor Martin Eichtinger, director de la Academia Diplomática de Austria, con el objetivo de impulsar la cooperación en materia de formación y fortalecimiento de capacidades de los funcionarios diplomáticos de ambos países, en consonancia con los estándares integrales, modernos e internacionales.

Viena es uno de los principales centros de diplomacia multilateral del mundo y cuna del sistema de Convenciones de Viena, que sentó las bases de la diplomacia, el derecho y el comercio internacionales. Fundada en 1964, la Academia Diplomática de Austria es una de las instituciones de formación en diplomacia y relaciones internacionales más prestigiosas de Europa. Está dirigida por un consejo presidido por un viceministro de Relaciones Exteriores.

Durante el encuentro, efectuado el 10 de junio, el embajador Vu Le Thai Hoang presentó las orientaciones de la política exterior integral definidas por el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, que considera prioritaria la formación de un cuerpo diplomático integral, moderno, profesional y de nivel internacional.

En el marco del acuerdo de cooperación entre los ministerios de Relaciones Exteriores de Vietnam y Austria, el diplomático vietnamita propuso reforzar los vínculos entre la Academia Diplomática de Austria y la Academia Diplomática del país indochino mediante actividades de investigación conjunta, organización de seminarios, intercambio de estudiantes y experiencias en la capacitación de personal diplomático.

Asimismo, invitó a la parte austríaca a participar en importantes foros internacionales organizados por Vietnam, entre ellos el Foro del Futuro de la ASEAN, el Foro del Mekong y el Seminario Internacional sobre el Mar del Este.

Por su parte, Martin Eichtinger expresó su admiración por los logros alcanzados por Vietnam en los ámbitos del desarrollo socioeconómico y la política exterior, y coincidió en que la formación continua y el fortalecimiento de la calidad de los cuadros diplomáticos constituyen factores decisivos para el éxito de la acción exterior.

El director explicó que la Academia Diplomática de Austria cuenta con cuatro facultades especializadas en relaciones internacionales, historia, economía y derecho internacionales y de la Unión Europea. Actualmente, la institución acoge a estudiantes de 64 países y ofrece programas de certificación en relaciones internacionales, maestrías en estudios internacionales, tecnologías ambientales y relaciones internacionales, relaciones internacionales y tecnología digital, además de programas de doctorado en estudios internacionales.

Eichtinger manifestó el interés de la Academia Diplomática de Austria en establecer una cooperación más estrecha con su homóloga vietnamita, promoviendo la organización conjunta de seminarios sobre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), así como programas de formación, intercambio académico y fortalecimiento de capacidades para diplomáticos, estudiantes y profesores de ambos países./.

VNA
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