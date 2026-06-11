Vietnam promueve cooperación local con la provincia turca de Bursa

Ankara (VNA) - La embajadora de Vietnam en Turquía, Dang Thi Thu Ha, realizó recientemente una visita de trabajo a la provincia de Bursa, con el objetivo de impulsar la cooperación entre las localidades de los dos países.



Durante su estancia en la provincia, la diplomática vietnamita sostuvo reuniones con el gobernador de Bursa, Erol Ayyildiz, y el vicepresidente de la Cámara de Industria y Comercio, Cüneyt Şener.



Al intervenir en las citas, la visitante afirmó que la Embajada de Hanoi en Ankara está dispuesta a ser un puente de conexión, apoyando activamente al Gobierno y la comunidad empresarial de Bursa en la exploración del mercado y la conexión con socios en Vietnam, con vistas a impulsar la cooperación entre la provincia turca y localidades del país indochino.



Mientras, la parte anfitriona expresó su satisfacción ante el desarrollo fructífero de las relaciones entre ambas naciones en los últimos tiempos.



Además, demostró su gran interés en promover la cooperación entre Bursa y Vietnam, y reiteró la disposición de la provincia de firmar documentos de cooperación con localidades de la nación del Sudeste Asiático.

La embajadora de Vietnam en Turquía, Dang Thi Thu Ha, se reúne con el alcalde de Bursa, Şahin Biba. (Foto: VNA)





El intercambio de delegaciones, información y experiencias se sirve como base para mejorar el entendimiento y abrir oportunidades de cooperación entre las dos partes, remarcó.



Gracias a sus fortalezas en agricultura, industria y turismo, Bursa comparte muchas similitudes y posee un gran potencial complementario con otras localidades de Vietnam, comentó.



La Cámara de Industria y Comercio de Bursa planea enviar una delegación de 50 empresas que operan en los campos de la producción industrial (mecánica y fabricación de máquinas, procesamiento de metales y metalurgia, electricidad y automatización, y una serie de otros campos) para visitar Vietnam, asistir a la Exposición Internacional de Máquinas y Herramientas (CMES) en agosto próximo y trabajar con agencias y organizaciones vietnamitas relevantes para comprender el mercado y las oportunidades de cooperación.



Se espera que los resultados positivos del viaje contribuyan a sentar las bases para explorar el potencial de cooperación entre Bursa y las provincias y ciudades de Vietnam.



En el próximo periodo, la Embajada seguirá colaborando y desempeñando un papel clave para garantizar que estas conexiones locales se conviertan realmente en puentes sólidos, contribuyendo al desarrollo general de las relaciones entre Vietnam y Turquía./.