Vietnam mantiene firme su apuesta por un crecimiento económico de dos dígitos en 2026

Hanoi (VNA) - Pese a los desafíos internos y externos, el Gobierno de Vietnam mantiene intacta su meta de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos en 2026 y ha instado a ministerios, organismos y autoridades locales a redoblar esfuerzos para materializar este objetivo.



Según el Ministerio de Finanzas, 26 de las 34 localidades del país prevén registrar tasas de crecimiento por debajo de las metas establecidas. Entre ellas destaca Ciudad Ho Chi Minh, que proyecta una expansión del 8,51%, es decir, 1,7 puntos porcentuales menos que el objetivo fijado del 10,2%. Hanoi, por su parte, estima un crecimiento del 8,25%, situándose 2,75 puntos porcentuales por debajo de la meta del 11%.



Las provincias de Bac Ninh y Quang Ninh también prevén resultados inferiores a los esperados, con diferencias de 1,1 y 0,85 puntos porcentuales, respectivamente.



No obstante, el panorama presenta algunas señales alentadoras. Se prevé que la ciudad de Hai Phong alcance un crecimiento del 13,09%, cumpliendo e incluso superando ligeramente la meta del 13%. Asimismo, provincias como Phu Tho, Ninh Binh, Thai Nguyen y Ha Tinh muestran perspectivas favorables y podrían alcanzar o acercarse a los objetivos de crecimiento fijados para este año.



El ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, advirtió que el desempeño por debajo de lo previsto en numerosas localidades podría comprometer la aspiración nacional de lograr una expansión económica de dos dígitos.



Esta situación se desarrolla en un contexto internacional marcado por crecientes incertidumbres, entre ellas las tensiones geopolíticas, las políticas arancelarias de Estados Unidos y fenómenos climáticos extremos como El Niño, factores que podrían afectar negativamente la producción, la actividad empresarial y las condiciones de vida de la población.



Ante este escenario, el Gobierno vietnamita ha reiterado que su principio rector seguirá siendo la consecución de un crecimiento de dos dígitos en 2026, al tiempo que garantiza el control de la inflación y la estabilidad macroeconómica.



El primer ministro Le Minh Hung exhortó a los ministerios y organismos competentes a diseñar de forma proactiva escenarios de gestión detallados, prepararse para responder con rapidez a las fluctuaciones externas y ejecutar con determinación las metas de crecimiento establecidas.



Como parte de esta estrategia, el Gobierno aplicará de forma coordinada políticas monetarias y fiscales. El Banco Estatal de Vietnam deberá garantizar la liquidez del sistema financiero, mantener la estabilidad de las tasas de interés y orientar el crédito hacia proyectos estratégicos y motores clave del crecimiento.



Paralelamente, el Ministerio de Finanzas continuará implementando una política fiscal expansiva de manera prudente y focalizada, mediante medidas de exención, reducción y aplazamiento de impuestos, tasas y otros gravámenes, con el objetivo de respaldar a las empresas, estimular la producción y aliviar las dificultades de la población.



En este contexto, las localidades consideradas motores económicos desempeñarán un papel fundamental. Ciudad Ho Chi Minh concentrará sus esfuerzos en acelerar el desembolso de la inversión pública, un factor que podría aportar entre un 3% y un 4% al crecimiento económico. La urbe también ha exigido agilizar grandes proyectos, como la línea 2 del metro (Ben Thanh–Tham Luong), y redistribuir recursos de aquellas iniciativas con ejecución lenta.



En Hanoi, las autoridades municipales han urgido a acelerar el desembolso en proyectos de infraestructura estratégica, entre ellos las carreteras de circunvalación 4 y 2,5 y las líneas de ferrocarril urbano. Además, buscan reforzar la atracción de inversión extranjera en sectores de alta tecnología como los semiconductores y la inteligencia artificial.



Por su parte, la provincia de Quang Ninh se ha fijado el objetivo de mantener un crecimiento del Producto Interno Bruto Regional superior al 13%, apoyándose en un seguimiento riguroso de la producción industrial, el respaldo al sector empresarial y la promoción de nuevos proyectos de inversión extranjera directa.



Aunque la presión sobre las localidades sigue siendo elevada, estas han elaborado planes de acción y escenarios de crecimiento específicos para reducir la brecha entre los resultados previstos y las metas fijadas. Se espera que estas medidas, junto con una estrecha coordinación entre las distintas autoridades, contribuyan de manera decisiva a impulsar la economía y acercar a Vietnam a su objetivo de alcanzar un crecimiento de dos dígitos en 2026./.

VNA