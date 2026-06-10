Economía

Ciudad Ho Chi Minh refuerza su atractivo inversor con un auge de fusiones y adquisiciones

Ciudad Ho Chi Minh registra más de 3,8 mil millones USD en inversión extranjera en 2026, con fuerte auge del M&A y grandes operaciones en finanzas, tecnología y sectores ESG.

Ciudad Ho Chi Minh consolida su posición como principal destino de inversión en Vietnam, con un fuerte incremento de operaciones de fusiones y adquisiciones. (Foto: VNA)
Ciudad Ho Chi Minh consolida su posición como principal destino de inversión en Vietnam, con un fuerte incremento de operaciones de fusiones y adquisiciones. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El flujo de inversión extranjera continúa fortaleciéndose en Ciudad Ho Chi Minh durante los primeros meses de 2026, con un protagonismo creciente de las fusiones y adquisiciones (M&A), que concentran numerosas operaciones de gran escala y refuerzan el atractivo de la principal locomotora económica del país ante los inversores internacionales.

Según datos de la oficina estadística de la urbe, en los cinco primeros meses de 2026 el capital de inversión extranjera registrada superó los 3,8 mil millones de dólares. De ese total, se aprobaron 783 nuevos proyectos por más de 1,09 mil millones de dólares y 107 proyectos de ampliación de capital por encima de los 430 millones de dólares. Sin embargo, el mayor dinamismo se registró en la compra de participaciones y aportes de capital.

En total, se contabilizaron 747 operaciones de aportes de capital, adquisición de acciones o compra de participaciones en empresas locales, con un valor acumulado de 2,327 mil millones de dólares. Este dato confirma la clara preferencia de los inversores internacionales por expandirse en Vietnam mediante operaciones de M&A, en lugar de limitarse a nuevos proyectos.

Entre las operaciones más destacadas figura la del inversor indonesio Haryanto Sudarno Kusuma, que registró un aporte de capital en la Sociedad Anónima de Inversión y Finanzas VLD por más de 1,7 mil millones de dólares, una de las mayores transacciones registradas en la ciudad en lo que va de año.

Asimismo, se han registrado otras operaciones relevantes en sectores como el financiero, tecnológico y de servicios. El grupo singapurense Momogi Group invirtió más de 64 millones de dólares en Bibica Capital, mientras que Kredivo Vietnam destinó cerca de 34,4 millones de dólares a la empresa Timo Vietnam.

Estas transacciones reflejan la creciente orientación del capital extranjero hacia sectores de alto potencial de crecimiento vinculados a la transformación digital.

Para 2026, Ciudad Ho Chi Minh se ha fijado el objetivo de atraer alrededor de 11 mil millones de dólares en inversión nacional y extranjera. Para ello, la metrópolis está mejorando su entorno de inversión y priorizando proyectos de mayor calidad y valor añadido.

En esta estrategia, las autoridades locales priorizan proyectos alineados con el Centro Financiero Internacional y la Zona de Libre Comercio, así como con sectores como la inteligencia artificial, el big data, la computación en la nube, la automatización, los semiconductores y la transformación digital. A ello se suma el impulso a inversiones vinculadas a la economía verde y a criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés), cada vez más relevantes para la atracción de capital sostenible.

Además, la ciudad impulsa un plan piloto para reconvertir cinco zonas industriales -Tan Thuan, Tan Binh, Cat Lai, Hiep Phuoc y Binh Chieu- hacia modelos de parques industriales de alta tecnología, ecológicos e innovadores, con el objetivo de ampliar el espacio para atraer inversión extranjera directa de mayor calidad en el futuro./.

VNA
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