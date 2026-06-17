Vietnam impulsa estrategia para elevar calidad de la inversión extranjera

Hanoi (VNA) - Vietnam prevé reorientar de forma estratégica la atracción de inversión extranjera directa (IED) hacia sectores de alta tecnología como la industria de semiconductores, Inteligencia Artificial (IA), macrodatos (Big Data), internet de las cosas (IoT), biotecnología y logística moderna, con el fin de incrementar la tasa de localización en la cadena de suministro global, según lo establecido en la Resolución número 10-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo económico con capital foráneo.



De acuerdo con el informe oficial de la Dirección de Inversión Extranjera, el flujo de IED hacia la nación del Sudeste Asiático registró un crecimiento positivo durante los primeros cinco meses del año 2026.



Al cierre del 31 de mayo, el capital total registrado en el país alcanzó cerca de 25 mil millones de dólares, lo que representa un incremento del 35 % en comparación con el mismo período del año anterior, del cual el sector de la industria de procesamiento y fabricación concentró el 70,4 % de los fondos.



Asimismo, el capital desembolsado se ubicó en 9,75 mil millones de dólares, un aumento interanual del 9,6 %, marcando la cifra más alta para este período en el último quinquenio.



Zona industrial Ham Kiem 1 en la provincia de Lam Dong (Foto: VNA)



En el desglose regional, Ciudad Ho Chi Minh se consolidó como una de las localidades con mayor captación de recursos internacionales. El director del Departamento municipal de Finanzas, Hoang Vu Thanh, detalló que el capital extranjero registrado sumó más de 6,6 mil millones de dólares, equivalente al 60 % de la meta anual.



El funcionario precisó que esta urbe survietnamita procesa actualmente cuatro grandes proyectos estratégicos que podrían aportar unos 10,4 mil millones de dólares adicionales, elevando el total anual proyectado a más de 17 mil millones de dólares. Entre estas obras destacan el Centro de Datos de IA en el Parque Industrial Tan Phu Trung (2,1 mil millones de dólares) y el Puerto de Trasbordo Internacional de Can Gio (4,9 mil millones de dólares).



Para incrementar el atractivo institucional, Ciudad Ho Chi Minh propuso en el borrador de la Ley de Urbe Especial, un mecanismo que permite reservar el precio del terreno durante un período de dos años, brindando estabilidad de costos para proyectos a largo plazo.



En el ámbito financiero, el director de Ventas de la firma de acciones Yuanta Vietnam, Truong Hoang Cong Duy, señaló que la transición hacia la alta tecnología ha transformado las demandas corporativas de servicios bancarios tradicionales hacia soluciones especializadas, lo que llevó a entidades como MB Bank, BIDV y Agribank a establecer divisiones dedicadas y paquetes de crédito preferenciales en divisas y moneda nacional para dar cobertura a la gestión de flujos de capital extranjero.



Por otra parte, desde la perspectiva regulatoria, la vicepresidenta de la Asociación de Empresas de Inversión Extranjera, Huong Vu, sugirió a las autoridades fiscales aplicar criterios de evaluación flexibles respecto a los precios de transferencia en las firmas recién establecidas, considerando la realidad operativa de cada sector comercial.



Al evaluar las directrices políticas de la Resolución 10-NQ/TW, el presidente del Consejo de Ciencia y Formación de la Universidad de Economía Nacional, Tran Tho Dat, argumentó que la nueva normativa redefine la economía con capital extranjero al considerarla como un componente estructural interno de la estrategia de desarrollo nacional, cuyo propósito es modernizar el modelo de crecimiento basado en la ciencia y la tecnología.



A su vez, el exdirector de la Dirección de Inversión Extranjera Phan Huu Thang enfatizó la urgencia de fortalecer la capacidad de absorción tecnológica de las empresas locales para lograr una conexión efectiva con los flujos de capital foráneo.



De acuerdo con el vicepresidente de la Asociación de Finanzas de Parques Industriales de Vietnam, Nguyen Hong Chung, los incentivos estatales transitarán de un esquema generalizado basado en insumos hacia mecanismos condicionados, donde los beneficios fiscales y territoriales estarán vinculados directamente a los compromisos de los inversionistas en Investigación y Desarrollo (I+D) y transferencia de conocimientos./.