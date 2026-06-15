Exportaciones vietnamitas aceleran su crecimiento impulsadas por alta tecnología

Hanoi (VNA)- Un volumen de comercio exterior superior a los 445 mil millones de dólares desde comienzos de año no solo refleja la recuperación de esa actividad en Vietnam, sino que también evidencia una tendencia hacia sectores de alta tecnología y mayor valor agregado.



Según el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) de Vietnam, durante los primeros cinco meses de 2026 las exportaciones de bienes alcanzaron los 215,66 mil millones de dólares, un aumento del 19,5 % respecto al mismo período del año anterior.



En particular, los grupos de productos de alta tecnología continuaron liderando el crecimiento. Las exportaciones de computadoras, productos electrónicos y componentes superaron los 56 mil millones de dólares, con un incremento interanual del 46 %; los teléfonos móviles y sus componentes generaron cerca de 29 mil millones de dólares; mientras que la maquinaria, los equipos y los repuestos alcanzaron alrededor de 28 mil millones de dólares. Estos tres grupos representaron más de la mitad del valor total de las exportaciones nacionales.



De acuerdo con Vu Ba Phu, director de la Agencia de Promoción Comercial del MIC, la estructura exportadora está experimentando una transformación significativa, ya que los productos electrónicos, los equipos tecnológicos y la maquinaria están reemplazando gradualmente a sectores tradicionales como los textiles, de calzado y los productos agrícolas.



Esto demuestra que las exportaciones no solo crecen en volumen, sino también en valor agregado, y el comercio electrónico transfronterizo se ha convertido asimismo en un nuevo motor de crecimiento, señaló.



Según Huyen Vu, gerente sénior de cuentas de clientes de Amazon Global Selling Vietnam, el número de productos de empresas vietnamitas vendidos a través de esta plataforma aumentó un 35 %, mientras que la cantidad de empresas que generan ingresos anuales superiores a un millón de dólares creció un 65 %.



Esta evolución refleja una tendencia creciente hacia la construcción de marcas propias y el acceso directo a consumidores de todo el mundo, explicó.



En cuanto a las importaciones, aunque el país registró un déficit comercial de aproximadamente 13,8 mil millones de dólares, el 94,1 % del valor importado correspondió a bienes de producción, incluidos maquinaria, equipos, componentes y materias primas.



Esto indica que las empresas están incrementando sus inversiones para ampliar la capacidad productiva y modernizar la tecnología, sentando las bases para el crecimiento de las exportaciones en los próximos años.



Según Ly Kim Chi, presidenta de la Asociación de Alimentos y Productos Alimentarios de Ciudad Ho Chi Minh, los estándares cada vez más exigentes en materia de ESG, seguridad alimentaria, sostenibilidad y trazabilidad están obligando a las empresas a innovar tecnológicamente y mejorar la calidad de sus productos si desean mantener su posición dentro de las cadenas globales de suministro.



Esta tendencia también se ve respaldada por el flujo de inversión extranjera directa hacia sectores como la electrónica, los semiconductores, la inteligencia artificial (IA), los centros de datos y la investigación y desarrollo (I+D).



Hasta la fecha, Vietnam ha atraído 241 proyectos de inversión extranjera directa en la industria de semiconductores, con un capital registrado superior a los 14,2 mil millones de dólares, dando lugar a un ecosistema compuesto por más de 50 empresas de diseño de chips y alrededor de siete mil ingenieros especializados.



Solo a finales de abril, Ciudad Ho Chi Minh autorizó cuatro proyectos de alta tecnología con una inversión total superior a los 1,23 mil millones de dólares.



Estos indicadores muestran que el motor del crecimiento exportador de Vietnam está evolucionando desde un modelo basado en la manufactura por encargo y la mano de obra de bajo costo hacia uno sustentado en la tecnología, la innovación y una mayor integración en las cadenas globales de valor, creando una base sólida para un crecimiento sostenible en los próximos años./.

VNA