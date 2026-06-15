Vietnam redefine la atracción de inversión con énfasis en calidad y tecnología

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Hanoi (VNA) - Casi cuatro décadas después de la llegada del primer flujo de inversión extranjera directa (IED) a Vietnam, dicho sector se ha convertido en un motor importante de la economía. En un contexto mundial de cambios rápidos e impredecibles, el desafío no consiste únicamente en aumentar el volumen de capital atraído, sino en mejorar la calidad de su absorción, el valor añadido generado y su efecto de derrama.

La Resolución 10-NQ/TW, aprobada el 8 de junio de 2026 por el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, sobre el desarrollo de la economía con inversión extranjera, establece una orientación para ajustar la estrategia de atracción de IED en función de los objetivos de desarrollo nacional.

La Resolución reconoce que el sector dotado de la inversión extranjera continúa desarrollándose y contribuye de manera importante a la economía nacional. Sin embargo, también señala de forma franca que la calidad y eficacia de la atracción, gestión y utilización de esa fuente de fondos aún no se corresponden con su potencial, ni satisfacen las exigencias de la nueva etapa de desarrollo, en la que Vietnam promueve un modelo de crecimiento basado en la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y la transición verde, con el objetivo de fortalecer la autonomía estratégica.

En consecuencia, la atracción y el desarrollo de la economía con inversión extranjera deben situarse dentro de la estrategia global de desarrollo nacional, lo que refleja un cambio significativo en el enfoque de gestión. El sector de la IED no solo es un componente de la economía, sino también un canal de acceso a tecnologías avanzadas, métodos de gestión modernos y conexión con las cadenas de valor globales.

Este enfoque se alinea con la orientación de pasar de la “atracción” a la “selección”, priorizando capitales de alta calidad vinculados a la transferencia tecnológica y la conexión con las empresas nacionales, con el fin de mejorar la competitividad y la posición de Vietnam en las cadenas globales de valor.

Sobre esta base, la Resolución 10-NQ/TW identifica sectores prioritarios para atraer IED, entre ellos la industria electrónica, semiconductores y equipos digitales; inteligencia artificial, big data, computación en la nube, Internet de las cosas y blockchain; biotecnología y biomedicina avanzada; energía y nuevos materiales, industria verde; logística moderna, finanzas, comercio y servicios de alto valor añadido.

Foto ilustrada (Fuente: VNA)

Cabe destacar que la Resolución sitúa la IED en estrecha relación con el objetivo de fortalecer la autonomía estratégica, orientando la conversión del capital extranjero en un recurso interno de la economía. La atracción de IED deja de centrarse en la escala del capital para enfocarse en la calidad, la eficacia, la transferencia tecnológica, el grado de participación en las cadenas de suministro y el valor añadido.

El nuevo enfoque sustituye los incentivos basados en insumos por mecanismos de apoyo basados en resultados, vinculados a la gestión del ciclo de vida de los proyectos y a la exigencia de conexión con las empresas nacionales. Asimismo, se promueve la atracción de inversiones según clústeres sectoriales, cadenas de valor y ecosistemas de innovación, en lugar de criterios administrativos territoriales.

La Resolución también exige mejorar el marco institucional, el entorno de inversión, el desarrollo de recursos humanos de alta calidad, la modernización de infraestructuras y el impulso de la economía verde, la economía digital y la innovación, así como el fortalecimiento de los vínculos entre el sector de IED y la economía nacional.

Para que estas orientaciones se materialicen, se requiere la acción coordinada de todos los niveles de gobierno y las autoridades locales, con la calidad, la tecnología y el valor de derrama como criterios constantes de evaluación.

En síntesis, la Resolución 10-NQ/TW representa un ajuste importante en la concepción del desarrollo, pasando de un modelo basado en la ventaja de costos bajos a uno fundamentado en el conocimiento, la tecnología y la fortaleza interna. Si se implementa eficazmente, contribuirá a la formación de una nueva ola de IED y al diseño del modelo de crecimiento de Vietnam hacia 2030, con visión hasta 2045./.

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