Phu Tho aprovecha las oportunidades de la nueva generación de IED

Phu Tho, Vietnam (VNA) - En un contexto de fuerte reconfiguración de las cadenas globales de suministro, la provincia vietnamita de Phu Tho está impulsando diversas medidas para atraer inversión extranjera directa (IED) de nueva generación, orientada a sectores de alta tecnología, respetuosos con el medio ambiente y con mayor valor agregado.



Tras su reorganización administrativa, Phu Tho se ha consolidado como la mayor provincia de la región de las tierras medias y montañosas del norte, con una ubicación estratégica en el corredor económico Kunming–Lao Cai–Hanoi–Hai Phong y como punto de conexión entre el noroeste del país y la capital vietnamita.



La provincia cuenta con 58 parques industriales planificados, que suman más de 14 mil hectáreas, de los cuales 28 ya están en operación o en fase de desarrollo. Este importante fondo de terrenos industriales constituye una base sólida para atraer grandes proyectos en sectores como electrónica, semiconductores, vehículos eléctricos, industrias auxiliares y logística moderna.



Otro de sus principales activos es su fuerza laboral, de más de 1,5 millones de personas, con costos competitivos en comparación con otros centros industriales del norte de Vietnam. Este factor favorece el desarrollo de industrias de alta tecnología, mecánica de precisión, electrónica y automatización.



Tras años de atracción de inversión extranjera, la provincia ha consolidado una base industrial relativamente sólida, que sienta las bases para una nueva etapa de desarrollo centrada en la IED de mayor calidad.



Según la Junta de Gestión de los Parques Industriales de Phu Tho, la provincia cuenta actualmente con 734 proyectos de IED en vigor, con un capital registrado de unos 12,8 mil millones de dólares, procedentes de 27 países y territorios. El sector de inversión extranjera aporta más del 45 % del crecimiento del PIB provincial, representa entre el 55 % y el 60 % de la producción industrial y genera entre el 70 % y el 75 % de las exportaciones.



La presencia de grandes corporaciones como Toyota, Honda, BYD, Partron y Meiko ha contribuido a la formación de importantes polos industriales, fortaleciendo la integración de Phu Tho en las cadenas globales de valor en electrónica, autopartes, vehículos eléctricos y tecnología avanzada.



Para el período 2026-2030, la provincia se ha fijado como objetivo captar entre siete mil y ocho mil millones de dólares en nueva IED, de los cuales entre el 60 % y el 70 % corresponderán a proyectos de nueva generación vinculados a la alta tecnología, la innovación y el desarrollo verde.



Asimismo, se propone que más del 80 % del capital registrado sea desembolsado, y que alrededor del 80 % de los nuevos proyectos se concentren en sectores como electrónica, semiconductores, automoción, motocicletas eléctricas, mecánica de precisión, equipos médicos, energías renovables e industrias auxiliares.



Phu Tho también aspira a desarrollar al menos un parque industrial de alta tecnología, tres parques industriales de apoyo, tres parques industriales especializados y un centro regional de innovación. Además, busca incorporar al menos 100 empresas nacionales en las cadenas de suministro de las compañías extranjeras, de las cuales 20 podrían convertirse en proveedores de primer nivel, junto con la formación de al menos 20 mil trabajadores técnicos altamente cualificados.



Según el presidente del Comité Popular provincial, Tran Duy Dong, Phu Tho priorizará la atracción de corporaciones multinacionales y empresas con fuerte capacidad financiera, tecnología avanzada, gestión moderna y compromiso de inversión a largo plazo. Los parques industriales se planificarán de forma especializada para formar clústeres productivos y cadenas de valor integradas.



Al mismo tiempo, la provincia continuará promoviendo la reforma administrativa, reduciendo los tiempos de tramitación en inversión, tierras, construcción, medio ambiente e impuestos, y ampliando la digitalización de la administración pública para crear un entorno más transparente y favorable para las empresas.



Las actividades de promoción de inversiones se orientarán por mercados, sectores y cadenas de valor concretas. Phu Tho reforzará el contacto con corporaciones multinacionales y empresas líderes, además de impulsar la diplomacia económica y la cooperación con representaciones vietnamitas en el exterior, agencias de promoción de inversiones y asociaciones empresariales internacionales.



Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Europa y Singapur han sido identificados como mercados prioritarios en la estrategia de atracción de IED de nueva generación, gracias a sus fortalezas en tecnología, gestión y capital.



Para responder a la demanda de mano de obra cualificada, la provincia reforzará la conexión entre centros de formación y empresas, desarrollará programas educativos adaptados al mercado laboral y fomentará la participación de las empresas extranjeras en la formación profesional y la transferencia tecnológica.



Paralelamente, Phu Tho promoverá el fortalecimiento de las empresas nacionales mediante el apoyo a la innovación tecnológica, la mejora de la calidad de productos y el cumplimiento de estándares internacionales, al tiempo que impulsará la conexión entre oferta y demanda y la participación en las cadenas de suministro de empresas multinacionales, con el fin de aumentar la localización y el valor agregado interno./.

VNA