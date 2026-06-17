Ciudad Ho Chi Minh diversifica su oferta turística en verano 2026

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Muchas empresas de viajes en Ciudad Ho Chi Minh han mejorado las experiencias en los destinos y rediseñado sus paquetes turísticos para hacerlos más singulares, con el fin de optimizar la cadena de suministro en el campo, en el contexto que las fluctuaciones en el mercado mundial de materias primas afectan al transporte de pasajeros.



Esto demuestra un doble beneficio: sobre todo satisfacer las tendencias del turismo que ofrece experiencias únicas y es ecológico, al tiempo que se ahorra en costes de transporte, creando así una atracción novedosa para la temporada turística del verano de 2026.



*Conexión entre el turismo fluvial y los recorridos intraprovinciales



En los últimos tiempos, a pesar de los días calurosos y soleados en Ciudad Ho Chi Minh, tanto los lugareños como los turistas suelen preferir las excursiones para refrescarse.



Por ello, el turismo fluvial municipal no solo mantiene un ambiente animado, sino que además se vuelve aún más atractivo al recibir a un mayor número de visitantes, especialmente en los segmentos de familias y estudiantes.



Bui Thi Ngoc Hieu, subdirectora del Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh, informó que su entidad siempre acompaña y coopera con las empresas para superar los desafíos en la labor de investigación, elaboración y desarrollo de paquetes turísticos nuevos y únicos.



Ciudad Ho Chi Minh posee una gran cantidad de recursos naturales con potencial para ser explotados y convertirse en destinos turísticos, recreativos y de entretenimiento dentro de la urbe, comentó.

Cruceros de lujo transportan turistas en un recorrido turístico por Ciudad Ho Chi Minh a través del río Saigon. (Fuente: VNA)





Desde la perspectiva del desarrollo de la industria del ocio, los proyectos de infraestructura estratégica son cruciales porque no solo abordan los problemas de conectividad del transporte, sino que también facilitan la reestructuración del espacio de avance turístico en toda la región sureña.



En especial, la conectividad interregional mediante la construcción del puente de Can Gio y otros proyectos de conexión costera eliminará gradualmente las limitaciones de acceso a los destinos, acortará el tiempo de viaje entre el centro de Ciudad Ho Chi Minh y el barrio de Can Gio, y fortalecerá los vínculos con las localidades costeras de la región.



El turismo en helicóptero, combinado con los viajes por vías fluviales y los destinos atractivos a lo largo de la metrópolis se considera también uno de los productos que contribuyen a la creación de un nuevo ecosistema de productos que brindan experiencias exclusivas basado en una red de transporte turístico multimodal, comunicó Ngoc Hieu.



*Rutas de vuelo flexibles y rentables



Con la llegada de la temporada alta de viajes de verano, la plataforma Agoda ha anunciado una lista de los vuelos nacionales e internacionales más atractivos desde Vietnam, ofreciendo sugerencias prácticas para ayudar a los visitantes a equilibrar fácilmente su presupuesto y elegir destinos adecuados.



De acuerdo con los datos de Agoda, los vuelos entre Ciudad Ho Chi Minh y Tuy Hoa (anteriormente Phu Yen), y entre Ciudad Ho Chi Minh y Kuala Lumpur (Malasia), son respectivamente los nacionales e internacionales más económicos que salen de Vietnam durante la temporada de viajes de verano de 2026, entre otros.



Desde una perspectiva empresarial, Pham Anh Vu, subdirector general de la empresa de servicios y comunicación de turismo, explicó que la empresa está introduciendo una nueva gama de productos turísticos nacionales mediante el desarrollo proactivo de la ruta aérea Ciudad Ho Chi Minh - Van Don, un barrio en la provincia norteña de Quang Ninh.



Esta innovadora solución optimiza los costes y los itinerarios, ofreciendo a los viajeros desde Ciudad Ho Chi Minh la oportunidad de experimentar una amplia gama de destinos dentro de su recorrido, explicó.



Ante las fluctuaciones del mercado, empresas turísticas y de viajes en Ciudad Ho Chi Minh continuarán desarrollando productos de verano flexibles y centrados en los visitantes, lo que les ayuda a elegir fácilmente itinerarios que se adapten a su tiempo, presupuesto y preferencias personales, al tiempo que garantizan comodidad y una experiencia enriquecedora./.