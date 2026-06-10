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Mui Ne se afianza como destino líder de kitesurf en Asia

Gracias a sus vientos constantes, su clima favorable y sus paisajes singulares, la localidad vietnamita de Mui Ne refuerza cada vez más su posición como uno de los destinos más atractivos de Asia para la práctica del kitesurf, atrayendo cada año a numerosos turistas y deportistas internacionales.

Mui Ne se afianza como destino líder de kitesurf en Asia (Foto: VNA)
Mui Ne se afianza como destino líder de kitesurf en Asia (Foto: VNA)

París (VNA) - Gracias a sus vientos constantes, su clima favorable y sus paisajes singulares, la localidad vietnamita de Mui Ne refuerza cada vez más su posición como uno de los destinos más atractivos de Asia para la práctica del kitesurf, atrayendo cada año a numerosos turistas y deportistas internacionales.

Según un artículo publicado recientemente por Figaro Nautisme, sección especializada en asuntos marítimos, turismo y deportes náuticos del diario francés Le Figaro, este enclave costero de Vietnam se está posicionando con fuerza en el mapa mundial de los deportes acuáticos.

Ubicada en la costa del Mar del Este y a unas cuatro horas por carretera desde Ciudad Ho Chi Minh, Mui Ne ha sido desde hace tiempo un punto de referencia para los amantes de los deportes marinos gracias a su régimen de viento excepcional. Entre noviembre y marzo, la zona se beneficia de vientos constantes debido a la combinación del monzón del noreste y las brisas térmicas locales, lo que genera condiciones ideales para el kitesurf.

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Mui Ne se afianza como destino líder de kitesurf en Asia (Foto: VNA)


Durante el día, el cielo de Mui Ne se llena de cometas de múltiples colores. En competiciones internacionales, el número de participantes puede alcanzar varios centenares de atletas, creando un paisaje dinámico y característico de esta zona costera.

Según expertos del sector, el éxito de Mui Ne se basa en la combinación de amplias playas de arena, una topografía favorable para el despegue de las cometas y una superficie marina variada que se adapta a distintos estilos de navegación.

Los principiantes pueden practicar en zonas protegidas del viento y seguras, mientras que los deportistas más experimentados tienen la posibilidad de enfrentarse a condiciones más exigentes cuando la intensidad del viento aumenta.

La temperatura del agua se mantiene entre 25 y 28 grados Celsius durante todo el año, lo que favorece el desarrollo continuo de las actividades náuticas.

Junto a las cometas que llenan el cielo, los tradicionales botes de mimbre de los pescadores locales, conocidos como “barcos cesta”, siguen presentes en estas aguas, aportando un rasgo distintivo de identidad a la localidad.

El prestigio internacional de Mui Ne en el ámbito deportivo también se ve reforzado por una red creciente de escuelas de formación y centros de entrenamiento. Muchos de estos establecimientos están dirigidos por instructores vietnamitas e internacionales certificados, que ofrecen cursos desde nivel básico hasta avanzado.

Para quienes buscan una experiencia más técnica o especializada, la zona de Suoi Nuoc, al norte de Mui Ne, ofrece un espacio más amplio y menos concurrido, ideal para maniobras avanzadas cuando se forman olas.

Más allá de su atractivo deportivo, el destino destaca por su entorno natural único, con extensas dunas de arena roja y blanca a poca distancia de la costa, que evocan un paisaje desértico en pleno trópico.

El contraste entre el azul del océano y los tonos dorados de la arena se ha convertido en una de las imágenes más emblemáticas de la región. Al amanecer, decenas de embarcaciones pesqueras de colores regresan al puerto tras la jornada nocturna, permitiendo a los visitantes observar la vida tradicional de la población local y sumando un valor cultural único al destino.

En un contexto en el que Vietnam gana cada vez mayor visibilidad en el turismo y los deportes náuticos a nivel global, Mui Ne emerge como un símbolo de este crecimiento. Cada invierno, la localidad recibe a numerosos atletas y viajeros procedentes de Europa, Australia y diversos países asiáticos, atraídos por sus precios accesibles, la estabilidad de las condiciones naturales y un ambiente relajado.

Según Figaro Nautisme, sin necesidad de grandes complejos de lujo ni arrecifes de coral famosos, Mui Ne conquista a sus visitantes con su belleza rústica, su ritmo de vida tranquilo y sus vientos constantes durante toda la temporada, consolidándose como uno de los principales centros de kitesurf de Asia./.

VNA
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