Turismo

Mantienen cerrada temporalmente playa de Soi Sim en Bahía de Ha Long hasta completar trámites legales

La playa Soi Sim, reconocida entre las 100 mejores del mundo, permanece cerrada mientras Quang Ninh completa los procedimientos para su reapertura.

Mantienen cerrada temporalmente playa de Soi Sim en Bahía de Ha Long. (Fuente: VNA)
Mantienen cerrada temporalmente playa de Soi Sim en Bahía de Ha Long. (Fuente: VNA)

Quang Ninh, Vietnam (VNA) - La Junta de Gestión del Patrimonio Mundial de la Bahía de Ha Long-Yen Tu anunció la suspensión temporal de las visitas turísticas a la playa de Soi Sim con el objetivo de revisar y completar los procedimientos legales pendientes para su reapertura.

La decisión llega en un momento especialmente significativo para este enclave, que recientemente fue distinguido como la única playa vietnamita incluida en la guía anual “Corona Beach 100 2026”, elaborada por la organización estadounidense Corona junto con expertos internacionales en turismo para reconocer las 100 playas más atractivas del mundo.

De acuerdo con la entidad gestora, la playa de Soi Sim forma parte de la ruta turística VHL2 de la bahía de Ha Long. Sin embargo, permanece cerrada al público desde 2020, cuando se paralizó el proyecto de Conservación de Flora y Fauna de la Bahía de Ha Long en la isla de Soi Sim. La suspensión obedeció a la necesidad de completar los trámites relacionados con la asignación de tierras, bosques y áreas marítimas conforme a la legislación vigente.

Actualmente, la Junta de Gestión trabaja en coordinación con las autoridades y organismos competentes para revisar las dificultades existentes y presentar propuestas al Comité Popular de la provincia de Quang Ninh, con el propósito de agilizar las soluciones necesarias y reabrir el destino turístico lo antes posible.

La inclusión de Soi Sim en la guía “Corona Beach 100 2026”, presentada con motivo del Día Mundial de los Océanos el pasado 8 de junio, ha despertado especial atención. El listado reconoce a 100 playas de 22 países y, en el caso de Soi Sim, el jurado internacional destacó su carácter virgen y aislado, su estrecha conexión con la naturaleza y su cumplimiento de exigentes criterios de protección ambiental y conservación de la biodiversidad.

Con una superficie cercana a las 7,8 hectáreas, la playa es considerada una de las joyas naturales de la bahía de Ha Long. Sus aguas cristalinas, la arena blanca y fina, el bosque primario que cubre parte de la isla y las colinas teñidas de flores de mirto púrpura durante el verano conforman un paisaje singular que ha cautivado a especialistas y visitantes.

Mientras se completan las condiciones de seguridad y los procedimientos legales requeridos, las autoridades han solicitado a las agencias de viajes, operadores de embarcaciones y guías turísticos que informen oportunamente a los visitantes y les orienten hacia otros puntos de interés disponibles dentro de la ruta VHL2./.

VNA
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