Phong Nha entre los mejores destinos de Asia para reconectar con la naturaleza

Quang Tri, Vietnam (VNA) – La plataforma de viajes en línea Agoda incluyó a Phong Nha, en la provincia vietnamita de Quang Tri, entre los destinos de descanso en contacto con la naturaleza más destacados de Asia en 2026, informó hoy el Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo.



Según Agoda, Phong Nha es un lugar ideal para quienes buscan sumergirse en entornos naturales, recuperar el bienestar emocional y renovar energías lejos del ritmo acelerado de la vida urbana.



La lista también incluye otros destinos reconocidos de la región, como Labuan Bajo (Indonesia), Naoshima (Japón), Chiang Dao (Tailandia), Udaipur (India) y las tierras altas de Cameron (Malasia).



La plataforma destacó que el turismo de bienestar y las experiencias vinculadas a la naturaleza continúan ganando popularidad entre los viajeros asiáticos. En este contexto, los destinos que ofrecen paisajes tranquilos, aire puro y actividades orientadas al equilibrio físico y mental se han convertido en opciones cada vez más demandadas.



El río Son serpentea por Phong Nha-Ke Bang, donde el ecosistema de bosque kárstico y el paisaje montañoso de piedra caliza crean un espacio natural único. (Foto: VNA)



Andrew Smith, vicepresidente sénior de Desarrollo de Socios de Agoda, señaló que los lugares con abundantes recursos naturales están respondiendo a la creciente demanda de turismo ecológico y de bienestar mediante experiencias auténticas y diferenciadas.



Phong Nha sobresale por sus impresionantes formaciones kársticas, extensos bosques primarios y espectaculares sistemas de cuevas situados en el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, reconocido como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. El destino ofrece múltiples actividades, entre ellas exploración de cuevas, senderismo por la selva, ecoturismo y experiencias inmersivas en la naturaleza.



Agoda resaltó además que Phong Nha ha ganado notoriedad internacional gracias a sus singulares paisajes de piedra caliza y a su extraordinaria red de cavernas, que incluye la célebre cueva Son Doong, considerada la más grande del mundo.



Con su riqueza natural y su gran potencial para el desarrollo del ecoturismo, Phong Nha se consolida como una de las opciones más atractivas para los amantes de la naturaleza y los viajeros en busca de aventura y experiencias al aire libre./.



