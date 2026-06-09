UNESCO declara a Phong Nha-Ke Bang Reserva Mundial de la Biosfera

En el marco del 38 periodo de sesiones del Consejo Internacional de Coordinación del Programa El Hombre y la Biosfera de la UNESCO, celebrado recientemente en la ciudad de Hernandarias (Paraguay), el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang fue reconocido como Reserva Mundial de la Biosfera. Esta es la tercera vez que Phong Nha-Ke Bang recibe este reconocimiento internacional de la UNESCO, tras haber sido inscrito como Patrimonio Natural de la Humanidad en 2003 y 2015.