UNESCO declara a Phong Nha-Ke Bang Reserva Mundial de la Biosfera

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Paisaje dentro de la cueva de Phong Nha. Foto: VNA
Paisaje dentro de la cueva de Phong Nha. Foto: VNA
Del 28 de junio al 8 de julio de 2015, se celebró en Bonn (Alemania) el 39 periodo de sesiones del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO. En dicha sesión, el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang fue reconocido por segunda vez como Patrimonio Natural de la Humanidad, a partir del criterio de biodiversidad. Foto: VNA
Del 28 de junio al 8 de julio de 2015, se celebró en Bonn (Alemania) el 39 periodo de sesiones del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO. En dicha sesión, el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang fue reconocido por segunda vez como Patrimonio Natural de la Humanidad, a partir del criterio de biodiversidad. Foto: VNA
La empresa Oxalis (Parque Nacional Phong Nha – Ke Bang) puso en funcionamiento el Centro de Información para la Exploración de las Cuevas de Phong Nha y la experiencia Son Doong con tecnología de realidad virtual (RV 5D). Foto: VNA
La empresa Oxalis (Parque Nacional Phong Nha – Ke Bang) puso en funcionamiento el Centro de Información para la Exploración de las Cuevas de Phong Nha y la experiencia Son Doong con tecnología de realidad virtual (RV 5D). Foto: VNA
Ceremonia de bienvenida a los primeros visitantes del sitio Patrimonio Natural de la Humanidad en 2026 en la entrada del “Reino de las Cuevas”. Foto: VNA
Ceremonia de bienvenida a los primeros visitantes del sitio Patrimonio Natural de la Humanidad en 2026 en la entrada del “Reino de las Cuevas”. Foto: VNA
El paisaje fuera de la entrada de las cuevas de Phong Nha es hermoso. Foto: VNA
El paisaje fuera de la entrada de las cuevas de Phong Nha es hermoso. Foto: VNA
Los turistas compraron recuerdos al visitar Phong Nha - Ke Bang durante el Año Nuevo Lunar. Foto: VNA
Los turistas compraron recuerdos al visitar Phong Nha - Ke Bang durante el Año Nuevo Lunar. Foto: VNA
El 13 de julio de 2025, en el 47 periodo de sesiones del Comité del Patrimonio Mundial en París, la UNESCO aprobó el ajuste de los límites del Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad, para incluir el Parque Nacional Hin Namno (Khammouane, Laos), con la denominación: “Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang y Parque Nacional Hin Namno” en la Lista del Patrimonio Mundial. Foto: VNA
El 13 de julio de 2025, en el 47 periodo de sesiones del Comité del Patrimonio Mundial en París, la UNESCO aprobó el ajuste de los límites del Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad, para incluir el Parque Nacional Hin Namno (Khammouane, Laos), con la denominación: “Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang y Parque Nacional Hin Namno” en la Lista del Patrimonio Mundial. Foto: VNA
Un macaco (Macaca assamensis) en la zona de Phong Nha-Ke Bang, una especie de primate incluida en el Libro Rojo de Vietnam, que se encuentra principalmente en bosques tropicales relativamente intactos. Foto: VNA
Un macaco (Macaca assamensis) en la zona de Phong Nha-Ke Bang, una especie de primate incluida en el Libro Rojo de Vietnam, que se encuentra principalmente en bosques tropicales relativamente intactos. Foto: VNA
El modelo de acampada combinado con entretenimiento y experiencias en Phong Nha Valley (comuna de Phong Nha, Quang Tri) resulta muy atractivo para los turistas. Fotos: VNA
El modelo de acampada combinado con entretenimiento y experiencias en Phong Nha Valley (comuna de Phong Nha, Quang Tri) resulta muy atractivo para los turistas. Fotos: VNA
Cuevas recién descubiertas en el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang (2023). Foto: VNA
Cuevas recién descubiertas en el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang (2023). Foto: VNA
Una rara flor de hiedra terrestre del Himalaya en el bosque de Phong Nha-Ke Bang (Quang Tri). Esta planta parásita, perteneciente a la familia Rafflesiaceae, destaca por su gran estructura floral y su morfología particular; carece de clorofila, hojas o tallos verdaderos para la fotosíntesis, y vive parasitariamente en las raíces de árboles huéspedes. Foto: VNA
Una rara flor de hiedra terrestre del Himalaya en el bosque de Phong Nha-Ke Bang (Quang Tri). Esta planta parásita, perteneciente a la familia Rafflesiaceae, destaca por su gran estructura floral y su morfología particular; carece de clorofila, hojas o tallos verdaderos para la fotosíntesis, y vive parasitariamente en las raíces de árboles huéspedes. Foto: VNA
La Cueva del Paraíso se encuentra en el corazón de la montaña de piedra caliza del Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, Patrimonio Natural de la Humanidad, considerado una de las maravillas más magníficas y místicas del mundo. Foto: VNA
La Cueva del Paraíso se encuentra en el corazón de la montaña de piedra caliza del Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, Patrimonio Natural de la Humanidad, considerado una de las maravillas más magníficas y místicas del mundo. Foto: VNA
Los turistas disfrutan de un recorrido por el río subterráneo o nadan para adentrarse en el lago Xuyen Son, en el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang. Foto: VNA
Los turistas disfrutan de un recorrido por el río subterráneo o nadan para adentrarse en el lago Xuyen Son, en el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang. Foto: VNA
Una pareja de cálaos habitando en el dosel del bosque de Phong Nha-Ke Bang. Esta es un ave característica de la selva tropical, que generalmente solo aparece en áreas que aún conservan un alto grado de naturaleza virgen. Foto: VNA
Una pareja de cálaos habitando en el dosel del bosque de Phong Nha-Ke Bang. Esta es un ave característica de la selva tropical, que generalmente solo aparece en áreas que aún conservan un alto grado de naturaleza virgen. Foto: VNA
El momento en que los rayos del sol iluminan el Mirador de los Dinosaurios durante una excursión a la Cueva Son Doong. Foto: VNA
El momento en que los rayos del sol iluminan el Mirador de los Dinosaurios durante una excursión a la Cueva Son Doong. Foto: VNA
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UNESCO declara a Phong Nha-Ke Bang Reserva Mundial de la Biosfera

En el marco del 38 periodo de sesiones del Consejo Internacional de Coordinación del Programa El Hombre y la Biosfera de la UNESCO, celebrado recientemente en la ciudad de Hernandarias (Paraguay), el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang fue reconocido como Reserva Mundial de la Biosfera. Esta es la tercera vez que Phong Nha-Ke Bang recibe este reconocimiento internacional de la UNESCO, tras haber sido inscrito como Patrimonio Natural de la Humanidad en 2003 y 2015.

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#UNESCO #Reserva Mundial de la Biosfera #Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang

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