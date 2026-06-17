Tres atracciones vietnamitas entre destinos líderes de Asia

Hanoi, 17 jun (VNA) - La Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam informó que el casco antiguo de Hoi An en la ciudad de Da Nang, el Museo de los Vestigios de la Guerra y los Túneles de Cu Chi en Ciudad Ho Chi Minh ganaron el premio Travelers’ Choice Awards Best of the Best de la plataforma de viajes Tripadvisor.



El premio tiene como objetivo honrar a los destinos que han recibido las valoraciones más destacadas de viajeros de todo el mundo durante 12 meses. Menos del 1% de los más de ocho millones de destinos y establecimientos registrados en Tripadvisor obtienen este reconocimiento.



En la clasificación de este año, el Museo de los Vestigios de la Guerra ocupó el quinto lugar. Como uno de los sitios históricos más visitados de Vietnam, atrae tanto a turistas nacionales como internacionales. A través de sus exposiciones bien organizadas de artefactos, fotografías y documentos, el museo ofrece a los visitantes una comprensión más profunda de la historia del país, así como de las consecuencias de la guerra y el valor de la paz.



Hoi An ocupó el octavo lugar en la clasificación. "Pasea por la Ciudad Antigua de Hoi An, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y déjate envolver por la rica historia y el significado cultural de su encantadora arquitectura y sus pintorescas calles", escribió Tripadvisor.



"Con paseos panorámicos en barco, alquiler de bicicletas y carruajes tirados a mano disponibles, hay infinidad de maneras de disfrutar de este destino tranquilo y cautivador", añadió.



Los túneles de Cu Chi, que ocupan el puesto 19 en la lista, siguen siendo una de las atracciones más populares de Ciudad Ho Chi Minh. Esta extensa red subterránea, que se ha conservado en gran medida, no solo es una estructura militar única, sino también un lugar donde los visitantes pueden aprender sobre la resiliencia y la creatividad del pueblo vietnamita durante la guerra.



La Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam señaló que tener tres destinos entre las principales atracciones de Asia según TripAdvisor resalta el atractivo de sus singulares valores históricos y culturales, así como las experiencias únicas que el sector turístico de Vietnam ofrece a los visitantes internacionales./.

VNA