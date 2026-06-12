Intensifican preparativos para la reevaluación del Geoparque Mundial de Dak Nong por la UNESCO

Lam Dong, Vietnam (VNA) - La provincia de Lam Dong acelera los preparativos de cara a la reevaluación del Geoparque Mundial de Dak Nong, prevista para 2027, con el objetivo de conservar su reconocimiento como integrante de la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO.



Representantes de las autoridades provinciales y expertos de la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO en Vietnam realizaron recientemente una revisión del estado actual de las rutas y sitios que conforman el geoparque, en una actividad destinada a evaluar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la organización internacional.



Tran Tan Van, presidente de la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO en Vietnam, señaló que las inspecciones sobre el terreno permitieron identificar diversas deficiencias que deben ser subsanadas con prontitud para cumplir los criterios exigidos en el próximo proceso de reevaluación.



Ante el limitado tiempo disponible, recomendó a la provincia aplicar soluciones integrales que incluyan el fortalecimiento de la estructura administrativa, la asignación de personal especializado, la mejora de la infraestructura, los centros de información y los atractivos turísticos, así como una mayor promoción del geoparque.



El experto subrayó además la necesidad de reforzar la difusión de la imagen del Geoparque Mundial de Dak Nong en todo el territorio provincial tras la reciente reorganización administrativa que integró a las antiguas provincias de Binh Thuan y Dak Nong en la nueva Lam Dong. A su juicio, una estrategia de comunicación más sólida contribuirá a generar una impresión favorable entre los visitantes y las futuras delegaciones internacionales encargadas de la evaluación.

Tran Tan Van (persona con sombrero), presidente de la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO en Vietnam, inspecciona el sistema de cuevas volcánicas en el Geoparque Mundial de Dak Nong (comuna de Nam Da, provincia de Lam Dong). (Foto: VNA)





Asimismo, insistió en la importancia de establecer mecanismos eficaces de gestión y aprovechamiento del patrimonio, creando condiciones favorables para que las empresas participen en la valorización de los recursos naturales y culturales sin comprometer su conservación.



Tran Tan Van también sugirió continuar invitando a especialistas internacionales a participar en el proceso de asesoramiento, una medida que permitiría elevar la calidad de los preparativos y aumentar las posibilidades de mantener el reconocimiento otorgado por la UNESCO.



Por su parte, Le Thi Truc Linh, subdirectora del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Lam Dong, informó que las recomendaciones formuladas por la UNESCO serán presentadas al Comité Popular provincial para su consideración e implementación.



Según explicó, el departamento propondrá priorizar la asignación de recursos destinados a mejorar la infraestructura y los sitios patrimoniales, con el fin de garantizar el cumplimiento de los estándares requeridos durante la reevaluación.



La funcionaria añadió que la provincia también prevé reforzar la descentralización en la gestión y protección de los sitios patrimoniales, otorgando mayores responsabilidades a las autoridades comunales y de barrio, al tiempo que impulsará la promoción conjunta del turismo y la cultura local.



Las autoridades consideran que conservar el estatus de Geoparque Mundial de la UNESCO no solo permitirá reafirmar el valor excepcional del patrimonio geológico de Lam Dong en el ámbito internacional, sino también fortalecer la competitividad turística de la provincia y generar nuevos impulsos para el desarrollo económico verde y el turismo sostenible, vinculados a la preservación de los recursos naturales y culturales.



Actualmente, el Geoparque Mundial de Dak Nong abarca una superficie de aproximadamente 4.760 kilómetros cuadrados y se extiende por 22 comunas y barrios situados en el oeste de la provincia.



La zona alberga cerca de 50 cuevas volcánicas de basalto, consideradas parte de uno de los sistemas de cavernas volcánicas más extensos y singulares del Sudeste Asiático. Además, cuenta con antiguos cráteres, cascadas, lagos naturales y un valioso patrimonio cultural asociado a las comunidades étnicas M'nong, Ede, Ma y otros grupos que habitan la región./.



