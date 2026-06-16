Ciudad vietnamita de Hai Phong impulsa el turismo rural con oferta de frutas de temporada

Hai Phong, Vietnam (VNA) - La ciudad norteña de Hai Phong busca desarrollar tours de “temporada de frutas maduras” como un nuevo producto turístico, aprovechando sus fortalezas agrícolas para atraer visitantes, impulsar el turismo rural y aumentar el valor de los productos agrícolas locales.



Cuando los huertos de lichi se tiñen de rojo intenso a comienzos del verano, el área ecoturística de Dong Man, en la comuna de Thanh Ha, recibe una gran afluencia de visitantes que desean experimentar la vida rural y la cosecha de frutas. Este modelo se perfila como un ejemplo prometedor de cómo los recursos agrícolas pueden transformarse en productos turísticos, contribuyendo a crear un nuevo motor de crecimiento para la economía local.



Ubicado en una de las zonas de cultivo de lichi más reconocidas del país, Dong Man ofrece a los visitantes la oportunidad de sumergirse en el entorno rural en lugar de complejos de entretenimiento modernos. Los turistas pueden pasear por los huertos, recoger lichis maduros, realizar paseos en barco por el río Dong Man y aprender sobre la historia y el cultivo de los lichis de Thanh Ha.



Tran Thi Hoa, una visitante de la provincia de Phu Tho, señaló que su familia llevaba años comprando lichis de Thanh Ha, pero esta era la primera vez que visitaban los huertos.



“Recoger la fruta nosotros mismos y conocer el origen de los lichis de Thanh Ha hizo que la experiencia fuera mucho más significativa. A nuestros hijos les encantaron especialmente las actividades que nunca podrían hacer en la ciudad”, dijo.



La idea de desarrollar el turismo en Dong Man se gestó hace más de 20 años. Pham Thi Liem, directora de la Cooperativa Ecoturística de Dong Man, explicó que se inspiró en modelos exitosos de turismo en huertos en varias localidades del delta del Mekong a principios de los años 2000.



“Con nuestros huertos de lichi y el hermoso río Dong Man, creí que el turismo podía ayudar a promocionar la zona y, al mismo tiempo, apoyar a los agricultores en la venta de sus productos”, señaló.



Tras años de desarrollo y aprendizaje, el área turística se ha ido perfeccionando con atracciones paisajísticas, zonas de experiencias prácticas, áreas de descanso y actividades que reflejan el carácter distintivo del campo vietnamita del norte. Hoy en día recibe decenas de miles de visitantes durante cada temporada de lichi.



Según Tran Van Ngoc, subdirector del Departamento municipal de Cultura, Deportes y Turismo, el atractivo del modelo radica en la combinación de ecoturismo y experiencias culturales. Los visitantes no solo disfrutan de especialidades locales, sino que también participan en juegos populares, exploran la vida tradicional de las aldeas y prueban la gastronomía regional.



El éxito de estos modelos demuestra que la agricultura puede convertirse en un producto turístico de alto valor añadido, generando mayores ingresos para las comunidades locales, afirmó.



La zona occidental de Hai Phong cuenta con una variedad de productos agrícolas conocidos, como los lichis y guayabas de Thanh Ha, el ajo de Nam Sach, las zanahorias de Cam Giang y el pollo de crianza libre de Chi Linh. Estos productos constituyen una base sólida para el desarrollo del turismo agrícola y de experiencias.



A partir de los resultados iniciales, Hai Phong planea desarrollar productos turísticos estacionales centrados en las temporadas de cosecha, con los tours de “frutas maduras” como oferta emblemática.



Van Ngoc señaló que la ciudad busca conectar las zonas frutícolas con redes de transporte terrestre y fluvial para crear experiencias integradas para los visitantes. Las rutas fluviales a lo largo de los ríos Thai Binh, Van Uc y Lach Tray podrían servir como puertas de entrada a las zonas agrícolas y ecológicas del oeste de la ciudad.



La urbe también pretende vincular el turismo rural con aldeas de oficios tradicionales, el programa “Cada comuna, un producto” (OCOP), excursiones educativas, sitios de ecoturismo y destinos costeros como Do Son y Cat Ba, con el fin de prolongar la estancia de los visitantes.



Ante la creciente demanda de turismo verde y experiencias comunitarias auténticas, se espera que el turismo rural en Hai Phong diversifique la oferta turística de la ciudad, mejore los ingresos de la población local, incremente el valor de los productos agrícolas y contribuya a preservar los valores culturales locales. Este enfoque se considera un modelo de desarrollo sostenible que permite a las comunidades rurales impulsar su economía aprovechando sus propios recursos y fortalezas./.

VNA