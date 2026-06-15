Vietnam conquista a la prensa francesa con sus paisajes, patrimonio y gastronomía

París (VNA) - El periódico francés Le Parisien publicó este fin de semana un extenso artículo en el que presenta a Vietnam como uno de los países más dignos de explorar en Asia, destacando sus majestuosos paisajes naturales, su patrimonio cultural de larga data y una gastronomía considerada entre las más atractivas del mundo.



Según la publicación, Vietnam ofrece a los visitantes la sensación de adentrarse en un mundo completamente diferente desde los primeros días de su llegada al país. El diario quedó especialmente impresionado por paisajes famosos como la bahía de Ha Long, las interminables terrazas de arroz o los antiguos templos y pagodas, al tiempo que subrayó que Vietnam es actualmente una de las economías más dinámicas de Asia, con una población de más de 100 millones de habitantes.



Le Parisien mencionó que, aunque el vibrante ritmo de vida de Hanoi, caracterizado por millones de motocicletas y el sonido de las bocinas, puede abrumar a los turistas al principio, en poco tiempo muchos se "enamorarán" de Vietnam gracias a la amabilidad de su gente y al encanto de la gastronomía local.



El periódico valoró que Vietnam es un destino difícil de explorar por completo en un solo viaje de pocos días. Con una superficie de más de 330.000 kilómetros cuadrados que se extiende de norte a sur, el país posee una gran diversidad de paisajes, cultura e historia. Por ello, recomendó a los viajeros dedicar al menos 10 días para experimentar plenamente la belleza de Vietnam.



Entre los destinos presentados, Hanoi es considerada el paraíso de la comida callejera. Le Parisien sugirió a los turistas probar Pho (sopa de fideos de arroz con finas lonjas de ternera o pollo), Banh Mi (delicioso bocadillo vietnamita) y el café con huevo en el casco antiguo, y describió la experiencia de sentarse a disfrutar de un café en la "calle del tren" como uno de los atractivos más singulares de la capital.



La bahía de Ha Long fue descrita por el diario como un destino inolvidable, con unos 2.000 islotes de piedra caliza cubiertos de vegetación que emergen entre la neblina. Según Le Parisien, pasar la noche en un crucero es la forma ideal de percibir la belleza y la tranquilidad de una de las bahías más famosas del mundo.



La provincia de Ninh Binh también recibió numerosos elogios por parte del periódico francés. Le Parisien la calificó como la "bahía de Ha Long en tierra", gracias a su singular combinación de montañas kársticas, lagos y campos de arroz que conforman un paisaje espectacular, pero menos concurrido que otros puntos turísticos famosos. El diario consideró que este es uno de los lugares más encantadores para los viajeros amantes de la naturaleza que buscan paz.



En la región central, la antigua ciudadela de Hue impresiona por el enorme complejo arquitectónico de la dinastía Nguyen (1802-1945). El artículo destacó especialmente la escala de la Ciudadela Imperial de Hue y los esfuerzos de restauración tras la guerra, los cuales permiten a los visitantes de hoy visualizar claramente la historia de Vietnam.



Por otra parte, la aldea de hortalizas de Tra Que, ubicada en el barrio de Hoi An Tay, en la ciudad de Da Nang, fue presentada como un destino ideal para descubrir la cultura culinaria vietnamita a través de clases de cocina tradicional.



Para cerrar el viaje, se mencionó al casco antiguo de Hoi An, el cual Le Parisien catalogó como uno de los lugares más románticos y con mayor identidad de Vietnam. El periódico quedó particularmente impresionado con la estampa de miles de farolillos iluminando el río Hoai y las calles antiguas cada vez que cae la noche.



Según Le Parisien, es precisamente la armoniosa combinación entre una naturaleza grandiosa, una larga trayectoria histórica, una cultura singular y una rica gastronomía lo que genera el atractivo propio de Vietnam. Esta singular convergencia ha ayudado a convertir esta nación del Sudeste Asiático en un destino cada vez más predilecto para los turistas internacionales./.

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