Vietnam preside la apertura de la 36ª Reunión de los Estados Partes de la UNCLOS

Nueva York (VNA) - El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Minh Vu, presidió la sesión inaugural de la 36ª Reunión de los Estados Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (SPLOS), e intervino en el debate sobre el informe del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS).



La conferencia efectuada la víspera reunió a representantes de los 172 Estados Partes de la UNCLOS, así como a observadores, dirigentes de los órganos creados en virtud de la Convención y representantes de diversas organizaciones internacionales y no gubernamentales.



Durante su discurso de apertura, Minh Vu destacó que la Convención sigue siendo el marco jurídico integral que regula todas las actividades en los mares y océanos, proporcionando una base fundamental para la estabilidad, la cooperación y la solución pacífica de controversias.



Ante los crecientes desafíos que enfrentan los océanos, como el cambio climático, la contaminación marina, la pérdida de biodiversidad, las cuestiones de seguridad marítima y el impacto de las nuevas tecnologías, el viceministro subrayó la necesidad de reforzar la cooperación internacional y movilizar más recursos para proteger los océanos, con el objetivo de preservar un entorno marítimo pacífico, seguro y sostenible.



El funcionario también destacó los importantes avances logrados recientemente en la gobernanza oceánica mundial, entre ellos la entrada en vigor, el 17 de enero de 2026, del Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina en Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ); el éxito de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, celebrada en Niza (Francia); y las actividades desarrolladas por el ITLOS, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y la Organización Marítima Internacional (OMI).

El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Minh Vu, habla en la cita (Fuente: VNA)





Hizo un llamado a los Estados Partes para que continúen aplicando de manera plena y efectiva la UNCLOS, respalden la labor de los órganos establecidos por la Convención y colaboren para afrontar los nuevos desafíos con espíritu de cooperación, respeto mutuo y buena fe.



Tras la sesión inaugural, Nguyen Minh Vu transfirió la presidencia de la conferencia al embajador Wellington Bencosme, jefe de la misión de la República Dominicana ante las Naciones Unidas, elegido por consenso como presidente de la SPLOS 36.



Durante el debate sobre el informe del ITLOS, el jefe de la delegación vietnamita reafirmó, junto con otros Estados Partes, la importancia del Tribunal en la solución pacífica de controversias y en la interpretación y clarificación de las disposiciones de la UNCLOS.



Asimismo, expresó su apoyo a las actividades del organismo, especialmente a los programas de fortalecimiento de capacidades dirigidos a los países en desarrollo.



Ese mismo día, el embajador Do Hung Viet, jefe de la Misión Permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas, ofreció una recepción diplomática con motivo de la inauguración de la SPLOS 36 y continuó promoviendo la candidatura de la profesora asociada y doctora Nguyen Thi Lan Anh, subdirectora de la Academia Diplomática de Vietnam, para el cargo de jueza del ITLOS durante el período 2026-2035.



Al evento asistieron jefes de delegación de los países participantes en la SPLOS 36, embajadores y representantes permanentes ante las Naciones Unidas, el presidente del ITLOS, representantes de organizaciones internacionales, asesores jurídicos y responsables de candidaturas de distintos países.



En su intervención durante la recepción, Minh Vu reafirmó la posición constante de Vietnam en favor del multilateralismo, el respeto al derecho internacional y la solución pacífica de controversias.



Señaló además que la primera candidatura vietnamita a un puesto de jueza del ITLOS refleja la voluntad del país de contribuir de manera más activa a la interpretación y aplicación de la UNCLOS.



Por su parte, Nguyen Thi Lan Anh expresó su honor por haber sido nominada y aseguró que, de resultar elegida, desempeñará sus funciones con independencia, objetividad, integridad y un firme compromiso con la justicia.



Según la agenda prevista, durante las próximas jornadas la conferencia examinará los informes de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental y el informe del secretario general de las Naciones Unidas sobre la aplicación de la UNCLOS. Asimismo, se celebrará la elección de los jueces del ITLOS para el mandato 2026-2035.



La SPLOS es la reunión anual de los Estados Partes de la UNCLOS de 1982. Durante los últimos años, Vietnam ha mantenido una participación activa y constructiva en la conferencia, reafirmando su compromiso permanente con el respeto y la aplicación plena de esa Convención internacional./.