Inauguran la exposición “Hoang Sa y Truong Sa: mares e islas sagrados”

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Da Nang, Vietnam (VNA) – El Departamento de Archivos y Gestión Documental del Estado, dependiente del Ministerio del Interior, en coordinación con el Museo de Historia Militar de Vietnam y el Mando de la Región Naval 3, inauguró en la ciudad centrovietnamita de Da Nang la exposición titulada “Hoang Sa (Paracel) y Truong Sa (Spratly): mares e islas sagrados”.

La actividad se realiza en respuesta al Día Mundial de los Océanos (8 de junio) y a la Semana del Mar y las Islas de Vietnam 2026, además de contribuir a la implementación del Programa de divulgación de documentos de archivos nacionales al servicio del desarrollo socioeconómico y la defensa de la soberanía nacional, aprobado por el Primer Ministro.

En su discurso inaugural, la subdirectora de dicho Departamento, Nguyen Thi Nga, destacó que los mares e islas constituyen una parte sagrada e inseparable del territorio vietnamita.

Señaló que los documentos, mapas, fotografías y materiales históricos conservados en centros de archivo y museos nacionales e internacionales representan pruebas históricas y jurídicas objetivas y fidedignas que demuestran el proceso continuo y pacífico de establecimiento, ejercicio y defensa de la soberanía de Vietnam sobre Hoang Sa y Truong Sa, de conformidad con el derecho internacional.

La exposición presenta cerca de 200 documentos, mapas, imágenes y materiales que reflejan el proceso de afirmación, ejercicio y protección de la soberanía vietnamita sobre Hoang Sa y Truong Sa, al tiempo que resalta el patriotismo, la determinación y las contribuciones de generaciones de militares y ciudadanos en la defensa de la soberanía marítima e insular del país.

Entre las piezas más destacadas figuran documentos históricos de gran valor, como los Chau Ban (documentos administrativos imperiales) y los Moc Ban (bloques xilográficos) de la dinastía Nguyen (1802-1945), reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Documental de la Humanidad, además de mapas, documentos administrativos y otros materiales históricos relevantes.

La muestra, que permanecerá abierta hasta el 17 de junio, contribuye a fortalecer la educación patriótica y a elevar la conciencia y la responsabilidad de oficiales, soldados y ciudadanos respecto a la defensa de la soberanía marítima e insular de Vietnam./.

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