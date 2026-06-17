Impulsan capacidad de liderazgo digital para mujeres empresarias en Vietnam

Hanoi (VNA) - Los participantes en el Foro de Mujeres Líderes Empresariales 2026 reafirmaron hoy el papel cada vez más relevante de las féminas en la promoción de la innovación, la confianza digital y el desarrollo sostenible de la economía de Vietnam en la nueva era.



Bajo el lema “Mujeres y confianza digital”, el evento se celebró en Hanoi con la participación de más de 150 delegados, incluidos representantes de organismos gubernamentales, organizaciones internacionales, asociaciones empresariales y expertos de todo el país.



Durante el foro, los ponentes compartieron visiones sobre las oportunidades para elevar la capacidad competitiva y desarrollar las empresas a través de la aplicación de la tecnología digital y la innovación; los requisitos de cumplimiento legal, garantía de la seguridad de la información y ciberseguridad; así como las soluciones para potenciar la capacidad de liderazgo digital y construir la confianza digital en las corporaciones.



Los participantes dialogaron sobre las nuevas exigencias para las empresas en la implementación de la Resolución No. 57-NQ/TW sobre avances en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional; las nuevas normativas sobre ciberseguridad y protección de datos; el intercambio de experiencias para identificar y responder a los riesgos en el espacio digital.



Propusieron soluciones destinadas a fortalecer la capacidad de liderazgo digital, construir una cultura de seguridad de la información y consolidar la confianza digital en la comunidad empresarial, especialmente en las empresas lideradas y gestionadas por mujeres.



En el discurso de apertura del foro, Nguyen Quang Vinh, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam, enfatizó que, en la economía digital, la confianza se está convirtiendo en un activo estratégico para las empresas. La tecnología puede generar ventajas, pero la confianza es el factor determinante para el desarrollo sostenible.



Para las empresas, construir la confianza digital no se limita a garantizar la seguridad de los datos o cumplir con la ley, sino que implica elevar la competitividad, expandir las oportunidades de cooperación y participar de manera más profunda en la economía digital, dijo.



Erin Steinhauer, representante residente de la Fundación Asia en Vietnam, consideró que una economía digital verdaderamente inclusiva no radica en qué tan moderna sea la tecnología, sino en el hecho de que las empresas tengan la confianza para utilizar dicha tecnología. Al invertir en la confianza, las habilidades y la cooperación, las empresas lideradas por mujeres pueden no solo participar, sino también desempeñar un papel activo en la economía digital.



Al clausurar el foro, Mai Thi Dieu Huyen, vicepresidenta del Consejo de Mujeres Empresarias de Vietnam, destacó que las féminas poseen una gran fortaleza para generar confianza en los negocios y conectar a la comunidad. En el entorno digital, esa fortaleza necesita transformarse en capacidad de liderazgo digital y en la aptitud para guiar a las empresas en su adaptación a los vertiginosos cambios de la tecnología.



En el marco del foro se llevó a cabo la firma del acuerdo de cooperación entre dicho Consejo y la Revista Electrónica de Ciberseguridad de Vietnam, con el fin de intensificar la comunicación, elevar la concienciación y mejorar las habilidades sobre seguridad de la información para la comunidad empresarial.



El foro concluyó con múltiples recomendaciones y soluciones prácticas orientadas a promover una transformación digital segura, elevar la capacidad de defensa digital y fortalecer la confianza en el entorno comercial digital./.

VNA