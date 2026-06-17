Vietnam News conmemora el 35º aniversario de publicación de su primer número

Hanoi (VNA)- El periódico Vietnam News & Law celebró hoy el 35.º aniversario de la publicación del primer número de Vietnam News (17 de junio de 1991 – 2026), el diario nacional de información exterior de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).



Durante la ceremonia, la directora general de la VNA, Vu Viet Trang, destacó que, tras 35 años de desarrollo, Vietnam News ha desempeñado eficazmente su papel como un importante canal de información exterior, contribuyendo a promover la imagen del país, difundir los lineamientos y directrices del Partido y las políticas y leyes del Estado entre la comunidad internacional y fortalecer la posición de Vietnam en el escenario mundial.



Fundado en 1991, en un contexto marcado por la intensificación de las reformas y la integración internacional del país, Vietnam News recibió la misión de presentar al mundo una imagen renovada, dinámica y responsable de Vietnam.



A lo largo de las distintas etapas de su desarrollo, el periódico ha renovado constantemente sus contenidos y formatos, ampliado sus plataformas de publicación, fortalecido su alcance entre las audiencias internacionales y obtenido numerosos premios periodísticos de prestigio tanto a nivel nacional como internacional.



La directora general de la VNA subrayó que, desde el 1 de marzo de 2025, Vietnam News se fusionó con la revista Vietnam Law & Legal Forum, dando lugar a la redacción integrada Vietnam News & Law.



Este nuevo modelo ofrece mayores oportunidades de desarrollo al combinar las fortalezas del periodismo de información exterior y del periodismo jurídico en inglés al servicio de la comunicación internacional, señaló.

La directora general de la VNA, Vu Viet Trang, da la bienvenida a Marco Della Seta, embajador de Italia en Vietnam. Foto: VNA





Ante las exigencias de la transformación digital y los profundos cambios en el entorno mediático, Viet Trang instó a Vietnam News & Law a seguir innovando en sus enfoques periodísticos, desarrollar productos multiplataforma, mejorar la eficacia de la comunicación exterior en inglés, impulsar la aplicación de nuevas tecnologías, consolidar un equipo de periodistas altamente cualificados y aprovechar plenamente las ventajas del nuevo modelo editorial.



Al repasar los 35 años de trayectoria del periódico, el editor en jefe Nguyen Minh afirmó que Vietnam News ha mantenido su compromiso de ofrecer información oficial y fiable en inglés, al tiempo que ha desarrollado reportajes de análisis en profundidad y contenidos multimedia, contribuyendo a acercar la imagen de Vietnam a los lectores internacionales.



De cara al futuro, dijo, Vietnam News & Law continuará elevando la calidad de sus contenidos, ampliando su influencia dentro y fuera del país, promoviendo una transformación digital integral, desarrollando productos multimedia y formando a periodistas y editores capaces de responder a las demandas del periodismo moderno.



Durante la celebración, Mariam J. Sherman, directora del Banco Mundial en Vietnam, Camboya y Laos, valoró a Vietnam News como un importante puente para acercar la información sobre Vietnam a los lectores internacionales.



Con motivo de este aniversario, Vietnam News & Law anunció un acuerdo de cooperación con LuatVietnam destinado a mejorar la calidad de los contenidos y potenciar la eficacia de la comunicación multiplataforma.



Asimismo, el periódico recibió certificados de reconocimiento otorgados por la directora general de la VNA y por la Asociación de Periodistas de Vietnam por sus contribuciones al trabajo de información exterior./.