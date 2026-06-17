Viceprimera ministra insta a convertir la gratitud en acciones concretas

Hanoi (VNA)- La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, pidió hoy a los ministerios, sectores y localidades preparar cuidadosamente las actividades para honrar la tradición vietnamita de gratitud hacia quienes contribuyeron al país.



Al presidir una reunión del Comité Directivo para coordinar las actividades conmemorativas del 80.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires, la subjefa de Gobierno destacó la especial relevancia política, social y humana de esta efeméride.



Según informó el ministro del Interior, Do Thanh Binh, su cartera ha elaborado un plan de acción con tareas prioritarias de cara a la conmemoración del aniversario, movilizando a todo el sistema político y la sociedad en las labores de reconocimiento y atención a las personas con méritos revolucionarios.



Hasta la fecha, precisó, se han localizado y recuperado en todo el país los restos de 1.080 mártires. Mientras, el Ministerio de Seguridad Pública ha revisado y cotejado la información de cientos de miles de combatientes caídos cuya identidad aún no había sido determinada, ha organizado la toma de muestras de ADN en diversas localidades y ha logrado identificar a 23 mártires.



Paralelamente, las localidades continúan ejecutando proyectos de mejora y restauración de monumentos conmemorativos, centros de atención para personas con méritos revolucionarios y viviendas destinadas a este colectivo.



Durante la reunión, representantes de ministerios, sectores y localidades analizaron el programa de actividades del Comité Directivo, las tareas prioritarias hasta 2027 y las medidas necesarias para garantizar el éxito de las conmemoraciones.



El coronel general Le Quoc Hung, viceministro de Seguridad Pública, dijo que se continúa avanzando la campaña de 500 días y noches dedicada a la búsqueda, recuperación e identificación de restos de mártires.



Se prevé que antes del 25 de julio se hayan recogido unas 250.000 muestras de ADN de familiares de combatientes caídos, lo que representaría el 70% de los casos elegibles, agregó.



En materia de comunicación, la subdirectora general de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Nguyen Thi Su, señaló que, tras dos meses de cobertura informativa de la campaña, la agencia ha publicado cerca de 600 noticias y reportajes, miles de fotografías y numerosos videos e infografías.



Además, detalló, los contenidos han sido traducidos a cinco idiomas para apoyar la labor de información exterior.



Al concluir la reunión, la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra valoró positivamente los resultados iniciales, especialmente en el ámbito de la comunicación, el perfeccionamiento de las políticas de apoyo a las personas con méritos revolucionarios y la implementación de mecanismos destinados a la búsqueda e identificación de mártires mediante pruebas de ADN.



La dirigente instó a seguir aprovechando la fuerza conjunta de todo el sistema político y la sociedad para fortalecer las acciones de reconocimiento y gratitud hacia quienes sirvieron a la nación. Asimismo, llamó a promover los valores de agradecimiento y responsabilidad histórica, transformando la gratitud en acciones concretas y eficaces.



Todas las actividades, subrayó, deben orientarse a mejorar las condiciones de vida de los familiares de los mártires, los inválidos de guerra, los veteranos afectados por secuelas del conflicto y otras personas con méritos revolucionarios, al tiempo que contribuyen a educar a las nuevas generaciones en el patriotismo, el sentido de responsabilidad y la cultura del reconocimiento y la gratitud./.