Sociedad

Viceprimera ministra insta a convertir la gratitud en acciones concretas

Vietnam prepara el 80 aniversario del Día de los Mártires de Guerra, reforzando la búsqueda e identificación de restos mediante pruebas de ADN.

La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, habla en la cita (Fuente: VNA)
La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, habla en la cita (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, pidió hoy a los ministerios, sectores y localidades preparar cuidadosamente las actividades para honrar la tradición vietnamita de gratitud hacia quienes contribuyeron al país.

Al presidir una reunión del Comité Directivo para coordinar las actividades conmemorativas del 80.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires, la subjefa de Gobierno destacó la especial relevancia política, social y humana de esta efeméride.

Según informó el ministro del Interior, Do Thanh Binh, su cartera ha elaborado un plan de acción con tareas prioritarias de cara a la conmemoración del aniversario, movilizando a todo el sistema político y la sociedad en las labores de reconocimiento y atención a las personas con méritos revolucionarios.

Hasta la fecha, precisó, se han localizado y recuperado en todo el país los restos de 1.080 mártires. Mientras, el Ministerio de Seguridad Pública ha revisado y cotejado la información de cientos de miles de combatientes caídos cuya identidad aún no había sido determinada, ha organizado la toma de muestras de ADN en diversas localidades y ha logrado identificar a 23 mártires.

Paralelamente, las localidades continúan ejecutando proyectos de mejora y restauración de monumentos conmemorativos, centros de atención para personas con méritos revolucionarios y viviendas destinadas a este colectivo.

Durante la reunión, representantes de ministerios, sectores y localidades analizaron el programa de actividades del Comité Directivo, las tareas prioritarias hasta 2027 y las medidas necesarias para garantizar el éxito de las conmemoraciones.

El coronel general Le Quoc Hung, viceministro de Seguridad Pública, dijo que se continúa avanzando la campaña de 500 días y noches dedicada a la búsqueda, recuperación e identificación de restos de mártires.

Se prevé que antes del 25 de julio se hayan recogido unas 250.000 muestras de ADN de familiares de combatientes caídos, lo que representaría el 70% de los casos elegibles, agregó.

En materia de comunicación, la subdirectora general de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Nguyen Thi Su, señaló que, tras dos meses de cobertura informativa de la campaña, la agencia ha publicado cerca de 600 noticias y reportajes, miles de fotografías y numerosos videos e infografías.

Además, detalló, los contenidos han sido traducidos a cinco idiomas para apoyar la labor de información exterior.

Al concluir la reunión, la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra valoró positivamente los resultados iniciales, especialmente en el ámbito de la comunicación, el perfeccionamiento de las políticas de apoyo a las personas con méritos revolucionarios y la implementación de mecanismos destinados a la búsqueda e identificación de mártires mediante pruebas de ADN.

La dirigente instó a seguir aprovechando la fuerza conjunta de todo el sistema político y la sociedad para fortalecer las acciones de reconocimiento y gratitud hacia quienes sirvieron a la nación. Asimismo, llamó a promover los valores de agradecimiento y responsabilidad histórica, transformando la gratitud en acciones concretas y eficaces.

Todas las actividades, subrayó, deben orientarse a mejorar las condiciones de vida de los familiares de los mártires, los inválidos de guerra, los veteranos afectados por secuelas del conflicto y otras personas con méritos revolucionarios, al tiempo que contribuyen a educar a las nuevas generaciones en el patriotismo, el sentido de responsabilidad y la cultura del reconocimiento y la gratitud./.

#Vietnam #80.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires #VNHP
Seguir VietnamPlus

Feliz Vietnam

Noticias relacionadas

Ver más

Diputadas al XIV Congreso Nacional de Mujeres. (Foto: VNA)

Exposición destaca impronta y aspiraciones de la mujer vietnamita

 La muestra "Impronta y aspiraciones en la nueva era", inaugurada en el Centro Nacional de Convenciones, destaca el rol histórico, la transformación digital y el liderazgo internacional de las mujeres del país. La exhibición se divide en tres ejes temáticos fundamentales.

Ciudad vietnamita lanza campaña para identificar a más de mil mártires (Foto: VNA)

Ciudad vietnamita lanza campaña para identificar a más de mil mártires

Un programa para recolectar muestras biológicas de restos de mártires no identificados con el fin de realizar análisis de ADN se puso en marcha hoy en el cementerio de mártires de la ciudad central de Hue, como parte de la campaña nacional de 500 días impulsada por el Gobierno de Vietnam para acelerar la búsqueda, recuperación e identificación de los soldados caídos.

Vietnam impulsa campaña para la búsqueda y recuperación de restos de mártires

Vietnam impulsa campaña para la búsqueda y recuperación de restos de mártires

El Ministerio de Defensa de Vietnam impulsa la campaña de 500 días y noches para la búsqueda e identificación de restos de mártires. Hasta la fecha, se han recuperado e identificado un total de 1.109 restos (242 en el país, 173 en Laos y 694 en Camboya), además de 2 fosas comunes en la provincia de Tuyen Quang.

Cinco medios informativos líderes de Vietnam estrechan cooperación con provincia de Thai Nguyen (Foto: VNA)

Cinco medios informativos líderes de Vietnam estrechan cooperación con provincia de Thai Nguyen

El Comité del Partido Comunista de Vietnam en la provincia septentrional de Thai Nguyen firmó hoy un programa de cooperación en materia de comunicación para el período 2026-2030 con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el periódico Nhan Dan (Pueblo), la Televisión de Vietnam (VTV), la Voz de Vietnam (VOV) y Tap chi Cong san (Revista Comunista), con el objetivo de potenciar la divulgación de información y promover la imagen, las fortalezas y los logros de desarrollo locales.

La llama del Viaje Rojo 2026 se enciende oficialmente. (Foto: https://vienhuyethoc.vn/)

Vietnam promueve donación voluntaria de sangre a gran escala

El Instituto Central de Hematología y Transfusión de Sangre de Vietnam inauguró hoy oficialmente la XIV edición del “Itinerario Rojo”, una campaña nacional de donación voluntaria de sangre, con el objetivo de recolectar 120 mil unidades de plasmas.