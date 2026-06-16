Sociedad

Universidad tailandesa proyecta crear un Centro de Estudios de Vietnam

La Universidad de Khon Kaen, en Tailandia, avanza en la creación de un Centro de Estudios de Vietnam para impulsar la cooperación educativa

En la cita (Fuente: VNA)
En la cita (Fuente: VNA)

Bangkok (VNA) - En las instalaciones de la Universidad de Khon Kaen, en Tailandia, se está gestando un proyecto para la apertura de un Centro de Estudios de Vietnam, una iniciativa diseñada para fortalecer los lazos educativos, el intercambio cultural y la amistad entre ambos países vecinos.

El cónsul general de Vietnam en esta provincia tailandesa, Dinh Hoang Linh, sostuvo recientemente una reunión de trabajo con líderes de la Universidad de Khon Kaen y representantes de su Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales para definir la hoja de ruta.

Hoang Linh agradeció la disposición de la universidad a financiar las instalaciones del centro en una de las instituciones de educación superior más prestigiosas de Tailandia. El centro, afirmó, impulsará la investigación académica profunda y difundirá el conocimiento multidisciplinario sobre Vietnam, fortaleciendo así la diplomacia entre los pueblos.

El Consulado General, por su parte, proporcionará materiales e información para ampliar el conocimiento sobre Vietnam, su gente y su cultura, rindiendo homenaje al Presidente Ho Chi Minh, héroe de la liberación nacional y figura clave de la cultura, entre la comunidad vietnamita en Tailandia y la comunidad internacional.

El diplomático expresó su convicción de que el centro se convertirá en un espacio vital para que la comunidad vietnamita en Tailandia preserve su identidad cultural y su idioma, sirviendo además como puente para profundizar la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

Acharawan Topark-Ngarm, asistente del rector para Asuntos Internacionales de la Universidad de Khon Kaen, elogió la estrecha cooperación del Consulado General y respaldó los planes para inaugurar el centro a finales de agosto.

Orathai Lek, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, aseguró que la universidad espera impulsar la firma de memorandos de entendimiento con varias universidades e instituciones culturales y educativas vietnamitas.

Hoang Linh se comprometió a trabajar en estrecha colaboración con los socios pertinentes para garantizar que la inauguración sea un evento significativo, que promueva la cooperación cultural y educativa y la amistad entre ambos pueblos, coincidiendo con la celebración del 50.º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Tailandia este año./.

VNA
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