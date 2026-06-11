Localidades vietnamitas inician toma de muestras de restos de mártires para análisis de ADN

Tay Ninh, Vietnam (VNA)- Las comunas de Ben Luc y Duong Minh Chau, en la provincia sureña de Tay Ninh, dieron inicio a una jornada de recolección y entrega de muestras óseas procedentes de tumbas de mártires cuya identidad aún no ha podido ser determinada, con el objetivo de realizar análisis genéticos de ADN.



La actividad se lanzó la víspera en el marco de la “Campaña de 500 días y noches para la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires de guerra”.



Se trata de una misión de especial significado destinada a rendir homenaje a los héroes caídos y responder al anhelo de miles de familias de mártires en todo el país.



El Cementerio de Mártires de Guerra de Ben Luc alberga 1.779 sepulturas, de las cuales 665 corresponden a combatientes cuya identidad permanece desconocida y requieren la toma de muestras para análisis de ADN.



Por su parte, el Cementerio de Mártires de Guerra de Duong Minh Chau cuenta con 406 tumbas, de las que 394 aún no han sido identificadas. Ambas localidades concentran una de las mayores cantidades de muestras pendientes de recolección en la provincia de Tay Ninh.



La implementación de esta labor enfrenta numerosas dificultades debido a la novedad del proceso, la limitada experiencia práctica, así como a la falta de uniformidad en los archivos históricos y planos de ubicación de las tumbas elaborados en distintas etapas.



Además, muchas sepulturas han sido trasladadas o restauradas a lo largo del tiempo, lo que exige extrema precisión y cautela en la localización de los puntos de muestreo.



Con el fin de garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos, las autoridades locales han puesto en marcha de manera rigurosa los planes y directrices emitidos por el Comité Directivo Nacional, la Región Militar 7 y la provincia de Tay Ninh.



Asimismo, se han preparado las instalaciones, equipos y recursos necesarios, al tiempo que se ha reforzado la labor de divulgación sobre la importancia y el significado de la campaña.



En la comuna de Ben Luc fueron movilizados 74 oficiales y soldados para participar en la misión. Las autoridades constituyeron dos equipos de trabajo integrados por grupos especializados en exhumación, traslado de restos, toma de muestras, digitalización de datos, comunicación y mantenimiento de la seguridad y el orden.



Según el calendario previsto, la recolección de muestras correspondientes a las 665 tumbas sin identificar concluirá antes del 30 de noviembre de 2026.



En el Cementerio de Mártires de Guerra de Dương Minh Chau, tras la ceremonia de homenaje, el Comité Directivo 515 de la provincia de Tay Ninh inició las tareas de exhumación y obtención de muestras destinadas a los análisis genéticos.



Está previsto que los trabajos se desarrollen hasta el 27 de julio de 2026, garantizando el cumplimiento de los procedimientos técnicos, el rigor científico y el respeto debido a los lugares de descanso de los héroes caídos.



La aplicación de la tecnología de análisis de ADN contribuye a aumentar la eficacia de la “Campaña de 500 días y noches”, abriendo nuevas posibilidades para identificar a numerosos mártires de guerra.



Este esfuerzo permitirá que muchos héroes puedan finalmente regresar simbólicamente a sus familias y lugares de origen tras décadas sin identidad conocida, fortaleciendo así la tradición de gratitud, reconocimiento y solidaridad que caracteriza al pueblo vietnamita./.

VNA