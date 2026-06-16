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Ciudad vietnamita lanza campaña para identificar a más de mil mártires

Un programa para recolectar muestras biológicas de restos de mártires no identificados con el fin de realizar análisis de ADN se puso en marcha hoy en el cementerio de mártires de la ciudad central de Hue, como parte de la campaña nacional de 500 días impulsada por el Gobierno de Vietnam para acelerar la búsqueda, recuperación e identificación de los soldados caídos.

Ciudad vietnamita lanza campaña para identificar a más de mil mártires (Foto: VNA)
Ciudad vietnamita lanza campaña para identificar a más de mil mártires (Foto: VNA)

Hue, Vietnam (VNA) - Un programa para recolectar muestras biológicas de restos de mártires no identificados con el fin de realizar análisis de ADN se puso en marcha hoy en el cementerio de mártires de la ciudad central de Hue, como parte de la campaña nacional de 500 días impulsada por el Gobierno de Vietnam para acelerar la búsqueda, recuperación e identificación de los soldados caídos.

El programa, organizado por el Comité Directivo para la búsqueda, recuperación e identificación de restos de mártires de la ciudad de Hue, en coordinación con el Comité Popular del barrio de An Cuu, contempla la excavación, digitalización de información, recolección de muestras biológicas y restauración de las tumbas de mil 456 mártires no identificados, en un proceso que se extenderá hasta el 14 de agosto de este año.

El vicepresidente del Comité Popular de Hue, Nguyen Van Manh, destacó que esta urbe ha intensificado los esfuerzos para buscar, repatriar e identificar los restos de los combatientes mediante la revisión y digitalización de los registros de las tumbas, la recopilación de información proporcionada por los familiares de los mártires y los preparativos para las pruebas de ADN.

El funcionario subrayó que esta campaña de muestreo a gran escala contribuirá a la construcción de una base de datos nacional de ADN de los mártires, proporcionando una base sólida para la verificación de identidades en el futuro. Asimismo, puntualizó que este esfuerzo institucional ayudará a restituir los nombres de los soldados desconocidos, aliviando el dolor de décadas de sus familias.

Bajo los procedimientos técnicos emitidos por el Ministerio de Defensa Nacional, los equipos de excavación recolectan las muestras antes de sepultar nuevamente los restos y restaurar los sitios de entierro. Los equipos de muestreo verifican los registros de las tumbas, identifican sus ubicaciones exactas, registran la información, toman fotografías de los lugares y archivan los datos recopilados. Todas las etapas del proceso se llevan a cabo bajo estrictos protocolos para garantizar la precisión y facilitar los futuros análisis de ADN.

Por su parte, el coronel Ha Van Ai, comisario político adjunto de la Comandancia Militar de Hue, afirmó que el trabajo se realiza de manera cuidadosa y científica a pesar de las difíciles condiciones climáticas.

Detalló que se está otorgando prioridad a los cementerios ubicados en áreas propensas a inundaciones, mientras que el personal trabaja durante las horas más frescas del día para garantizar tanto el progreso de las labores como la seguridad de los operarios.

Con motivo del lanzamiento del programa, el vicepresidente del Comité Popular municipal Nguyen Van Manh, junto con los dirigentes de la Comandancia Militar municipal y las autoridades locales, ofrendaron flores e incienso en el monumento conmemorativo del cementerio de mártires de Hue, en homenaje a los soldados que sacrificaron sus vidas por la liberación nacional, la reunificación y la defensa de la Patria./.

VNA
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Campaña de 500 días y noches

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