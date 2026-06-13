Efectúan homenaje póstumo a 18 mártires vietnamitas caídos en Camboya

Gia Lai, Vietnam (VNA) – Una solemne ceremonia de conmemoración y entierro de los restos de 18 soldados y expertos voluntarios vietnamitas recuperados en Camboya, en homenaje a su sacrificio por la solidaridad internacional y la defensa de la nación, se celebró hoy en el cementerio de los Mártires de Duc Co, en la provincia de Gia Lai.



A la ceremonia asistieron el viceprimer ministro Ho Quoc Dung, autoridades locales, representantes de las fuerzas armadas y numerosos ciudadanos. Los restos fueron localizados y recuperados durante la misión de búsqueda y repatriación de la estación seca 2025-2026, realizada por el Equipo K52 del Comando Militar provincial de Gia Lai.



Los delegados ofrecieron flores e incienso y guardaron un minuto de silencio en memoria de los combatientes caídos, en reconocimiento a quienes entregaron sus vidas por la liberación nacional, la defensa de la patria y el cumplimiento de misiones internacionales en Camboya.



El viceprimer ministro Ho Quoc Dung, asisite al homenaje póstumo a 18 mártires vietnamitas caídos en Camboya (Foto: VNA)



El acto puso de relieve la gratitud de Vietnam hacia sus héroes caídos y reafirmó el compromiso del país de continuar la búsqueda, recuperación y repatriación de los restos de mártires que aún reposan en el extranjero.



Durante su intervención, la vicepresidenta del Comité Popular de la provincia de Gia Lai, Nguyen Thi Thanh Lich, señaló que decenas de miles de soldados y expertos voluntarios vietnamitas sacrificaron sus vidas al ayudar al pueblo camboyano a escapar del régimen genocida.



Añadió que, con el apoyo del Gobierno de Camboya, las autoridades locales, las fuerzas armadas y la población, junto con los esfuerzos del Equipo K52, Vietnam ha logrado hasta ahora repatriar 1.531 conjuntos de restos de soldados y expertos voluntarios desde Camboya.



En la estación seca 2025-2026, el Equipo K52 realizó labores de búsqueda en 808 aldeas de 23 distritos y ciudades en las provincias camboyanas de Ratanakiri, Stung Treng y Preah Vihear.



A pesar de la escasez de información, el fallecimiento de testigos clave, los cambios en el terreno y los desafíos de seguridad en algunas zonas, el equipo inspeccionó y verificó 21 sitios en 17 distritos y ciudades. Estos esfuerzos permitieron recuperar 18 conjuntos de restos, incluidos ocho en Ratanakiri, siete en Stung Treng y tres en Preah Vihear.



En representación de las autoridades de las tres provincias camboyanas, Sor Soputra expresó su profundo agradecimiento por los sacrificios de los soldados y expertos voluntarios vietnamitas, cuyas contribuciones ayudaron a liberar a Camboya del régimen de Pol Pot y sentaron las bases para la paz, la estabilidad y la reconstrucción nacional.



En la ocasión, el viceprimer ministro Ho Quoc Dung se reunió con miembros del Equipo K52, destacando su dedicación y entregando obsequios en reconocimiento a sus esfuerzos en la búsqueda y repatriación de los restos de los mártires. /.

Hoàng Phương Chi