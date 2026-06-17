Política

Fortalecen relaciones de amistad Vietnam – Alemania

Vietnam y Alemania refuerzan cooperación en inversión, logística, salud y formación durante la visita del vicepresidente del Bundestag Bodo Ramelow a Quang Ninh y Hai Phong.

El vicepresidente del Bundestag, Bodo Ramelow, sostiene reunión con el vicepresidente del Comité Popular de Quang Ninh, Bui Van Khang (Fuente: VNA)
El vicepresidente del Bundestag, Bodo Ramelow, sostiene reunión con el vicepresidente del Comité Popular de Quang Ninh, Bui Van Khang (Fuente: VNA)

Quang Ninh, Vietnam (VNA)- En el marco de su visita oficial a Vietnam del 15 al 21 de junio, el vicepresidente del Parlamento Federal de Alemania (Bundestag), Bodo Ramelow, sostuvo hoy reuniones con las autoridades de la ciudad de Hai Phong y de la provincia de Quang Ninh.

En Quang Ninh, el vicepresidente del Comité Popular provincial, Bui Van Khang, destacó las ventajas competitivas, el potencial de desarrollo y los logros alcanzados por la localidad en los últimos años.

El dirigente expresó su deseo de que el Parlamento alemán, la Embajada de Alemania en Vietnam y los socios alemanes continúen apoyando el fortalecimiento de los vínculos entre Quang Ninh y las localidades, asociaciones empresariales y compañías alemanas.

Asimismo, pidió promover el potencial de inversión de la provincia entre la comunidad empresarial alemana para atraer proyectos en sectores como alta tecnología, industria verde, logística, energías renovables y transformación digital.

Por su parte, Bodo Ramelow afirmó que su visita contribuirá a reforzar la confianza mutua y abrir nuevas oportunidades de cooperación en ámbitos como inversión, comercio, turismo, educación, ciencia, tecnología y digitalización.

También destacó el potencial de colaboración en la preservación del patrimonio mundial, el desarrollo del turismo sostenible, la economía verde y la conexión empresarial.

El parlamentario alemán reiteró su compromiso de seguir impulsando los intercambios y proyectos de cooperación entre organizaciones, empresas y autoridades locales de ambos países, contribuyendo así al fortalecimiento de la amistad y la cooperación bilateral.

En Hai Phong, el presidente del Comité Popular municipal, Do Thanh Trung, recibió a Bodo Ramelow y la delegación alemana.

Durante el encuentro, Thanh Trung señaló que la visita representa una oportunidad importante para ampliar la cooperación económica y comercial con Alemania, especialmente en áreas como logística, desarrollo sostenible, transformación digital e integración en las cadenas globales de suministro.

Dijo que Hai Phong estudia modelos de desarrollo alemanes y fortalece la formación de recursos humanos altamente cualificados para responder a las necesidades de las empresas extranjeras, incluidas las alemanas.

La ciudad prevé destinar importantes recursos a la formación profesional hasta 2030 para atender las necesidades de las empresas extranjeras que invierten en Vietnam, incluidas las compañías alemanas, afirmó.

Bodo Ramelow destacó que ambas partes cuentan con un amplio margen para desarrollar la cooperación, especialmente en educación y formación.

Asimismo, valoró positivamente las orientaciones de Hai Phong en materia de industria verde, logística y transformación digital, áreas que coinciden con las fortalezas de Alemania.

Las dos partes acordaron seguir fortaleciendo los vínculos entre empresas, instituciones educativas y organizaciones relacionadas para ampliar las oportunidades de cooperación en energías renovables, ingeniería mecánica, manufactura y desarrollo de capital humano de alta calidad.

Previamente, en Hanoi, el vicepresidente del Parlamento Federal de Alemania visitó el Hospital de Bach Mai. El director del centro médico, el profesor asociado y doctor Dao Xuan Co, propuso diversas iniciativas de cooperación con Alemania.

Entre ellas figuran el establecimiento de un programa estratégico en enfermería y atención a personas mayores, la creación de mecanismos para que profesionales vietnamitas de enfermería trabajen y se formen en Alemania durante dos o tres años antes de regresar al país para transferir conocimientos y modelos de atención, así como la posible creación de un Centro de atención geriátrica y cuidados de larga duración inspirado en la experiencia alemana.

El líder del hospital también sugirió desarrollar un Centro de Simulación de Enfermería Geriátrica Vietnam-Alemania en el Colegio Médico Bach Mai, con apoyo alemán en materia de expertos, programas académicos, equipamiento y movilidad de profesores y estudiantes.

Ambas partes exploraron posibilidades de cooperación en investigación científica, formación y transferencia tecnológica en áreas médicas avanzadas como genética, células madre, biología molecular, cirugía robótica, trasplantes multiorgánicos, medicina intensiva, cardiología y oncología.

Por su parte, Bodo Ramelow señaló que Alemania está interesada en incorporar estándares alemanes de atención a personas mayores en los programas de formación en Vietnam y avanzar hacia sistemas de certificación compatibles con las normas alemanas.

Durante la reunión, ambas partes intercambiaron propuestas para establecer programas de cooperación sanitaria de largo plazo basados en el intercambio de conocimientos, experiencias profesionales y modelos de gestión avanzados, con el objetivo de fortalecer la colaboración médica entre Vietnam y Alemania en los próximos años./.

VNA
#Alemania #Bodo Ramelow #visita oficial
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