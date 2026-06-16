Política

Vietnam y Alemania buscan fortalecer sus vínculos parlamentarios

Vietnam y Alemania apuestan por fortalecer la cooperación parlamentaria, la inversión, la innovación y la transición verde en el marco de su Asociación Estratégica.

Delegados participantes en la cita (Foto: VNA)
Delegados participantes en la cita (Foto: VNA)

​Hanoi (VNA) – La vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, Nguyen Thi Thanh, abogó por reforzar la confianza política, mantener intercambios de alto nivel de forma regular, estrechar la coordinación y el apoyo mutuo en organizaciones internacionales y foros multilaterales, así como impulsar una mayor inversión alemana en sectores como la alta tecnología, la transformación digital, la transición verde, las energías renovables, la infraestructura, la logística y las finanzas sostenibles.

Durante una reunión celebrada hoy en esta capital con el vicepresidente del Bundestag alemán, Bodo Ramelow, Nguyen Thi Thanh destacó que la visita coincide con el 15.º aniversario de la Asociación Estratégica entre Vietnam y Alemania, un hito que contribuye a fortalecer la confianza política, profundizar el entendimiento mutuo y ampliar la cooperación entre ambos países y sus respectivos parlamentos.

La dirigente vietnamita elogió las valiosas contribuciones de Ramelow al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, especialmente en la cooperación entre Vietnam y el estado federado alemán de Turingia durante su etapa como ministro presidente.

Señaló que la Asamblea Nacional de Vietnam ha aprobado importantes leyes y resoluciones orientadas a perfeccionar el marco institucional, eliminar obstáculos al desarrollo y generar nuevos motores de crecimiento socioeconómico, al tiempo que continúa renovando y perfeccionando sus funciones legislativas y de supervisión.

Al reafirmar que Vietnam concede gran importancia al papel y la influencia de Alemania tanto en Europa como a nivel global, expresó su satisfacción por el desarrollo constante y positivo de la Asociación Estratégica en múltiples ámbitos. Destacó que los vínculos políticos y diplomáticos se han fortalecido mediante visitas e intercambios de alto nivel, mientras que el comercio y la inversión continúan siendo pilares fundamentales de la relación bilateral. Asimismo, resaltó los avances sostenidos en áreas como ciencia y tecnología, defensa y seguridad, educación y formación, cooperación laboral, intercambios entre pueblos y asociaciones entre localidades de ambos países.

También instó a Alemania a seguir promoviendo entre los Estados miembros de la Unión Europea (UE) la pronta ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones entre la UE y Vietnam (EVIPA), además de respaldar la eliminación cuanto antes de la advertencia impuesta por la Comisión Europea (CE) a las exportaciones pesqueras vietnamitas por cuestiones relacionadas con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).

Propuso ampliar la cooperación en ámbitos como la ciencia y la tecnología, la biotecnología, la salud y la industria farmacéutica, así como fortalecer la colaboración en defensa, seguridad y operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Asimismo, alentó la firma de acuerdos intergubernamentales sobre cooperación laboral y formación profesional, junto con la puesta en marcha de programas más amplios destinados al desarrollo de recursos humanos altamente cualificados.

La vicepresidenta reiteró que la Asamblea Nacional de Vietnam otorga gran relevancia a la cooperación con el Bundestag alemán y desea profundizar aún más esos lazos.

En ese sentido, propuso intensificar los intercambios entre líderes parlamentarios, comisiones especializadas, grupos de amistad parlamentaria, jóvenes legisladores y mujeres parlamentarias, además de compartir experiencias en materia legislativa y de supervisión, y reforzar la coordinación en foros parlamentarios regionales e internacionales.

Vietnam está dispuesto a actuar como puente para fortalecer las relaciones entre el Bundestag alemán y la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA), añadió.

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El vicepresidente del Bundestag alemán, Bodo Ramelow, y su delegación depositan una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes y Mártires. (Foto: VNA)

Por su parte, Ramelow afirmó que Alemania considera a Vietnam uno de sus socios prioritarios y cada vez más relevantes en el Sudeste Asiático. Expresó su admiración por los logros alcanzados por Vietnam en su desarrollo y por su visión estratégica para la nueva etapa, al tiempo que valoró positivamente los avances de la Asociación Estratégica bilateral, en la que la cooperación parlamentaria desempeña un papel destacado.

El vicepresidente del Bundestag coincidió con las valoraciones y propuestas planteadas por Nguyen Thi Thanh sobre las relaciones bilaterales. Señaló además que las empresas alemanas mantienen una visión muy optimista sobre las perspectivas del comercio y la inversión entre ambos países, y consideran que se abre una nueva etapa llena de oportunidades para ampliar la cooperación práctica.

Ramelow también reafirmó su compromiso de seguir impulsando los vínculos entre Vietnam y Alemania, especialmente en áreas como la formación profesional, la educación superior, el desarrollo de mano de obra cualificada y los intercambios entre ciudadanos, además de fortalecer la cooperación parlamentaria para que la Asociación Estratégica sea cada vez más práctica y efectiva en los próximos años.

Ambas partes coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo la confianza política y mantener intercambios y contactos de alto nivel a través de los canales del Partido, el Estado, el Gobierno y el Parlamento.

Asimismo, se comprometieron a implementar de manera eficaz los mecanismos de cooperación existentes, fortalecer los lazos entre las localidades vietnamitas y los estados federados alemanes, y coordinarse estrechamente en foros multilaterales, contribuyendo así a la paz, la estabilidad y el desarrollo tanto en sus respectivas regiones como en el resto del mundo./.

VNA
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