Vietnam y Alemania impulsan la transformación digital en actividades parlamentarias

Hanoi (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y el vicepresidente del Parlamento Federal de Alemania (Bundestag), Bodo Ramelow, coincidieron en la necesidad de fortalecer el intercambio de experiencias en materia legislativa, supervisión y transformación digital en las actividades parlamentarias, durante una reunión celebrada hoy en Hanoi.

Al recibir a Bodo Ramelow en el marco de su visita oficial a Vietnam, Thanh Man destacó que este viaje contribuye a reforzar la confianza política, profundizar el entendimiento mutuo y crear un nuevo impulso para el desarrollo sustancial y eficaz de las relaciones bilaterales.

Asimismo, el dirigente anfitrión expresó su reconocimiento por las importantes contribuciones de Bodo Ramelow al fortalecimiento de los vínculos de amistad y cooperación entre Vietnam y Alemania.

Al reafirmar que Vietnam otorga gran importancia al fortalecimiento de la Asociación Estratégica con Alemania, el líder parlamentario hizo hincapié en el papel y la influencia de ese país tanto en la Unión Europea como en la escena internacional, así como su apoyo al multilateralismo, el libre comercio y el respeto al derecho internacional.

Compartiendo las orientaciones de desarrollo de Vietnam, informó que el país está impulsando una profunda renovación de su modelo de crecimiento mediante el perfeccionamiento de las instituciones, el fomento de la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital, la transición verde y el desarrollo sostenible. Asimismo, recordó que Vietnam aspira a convertirse en 2030 en una nación en desarrollo con una industria moderna y un nivel de ingresos medio-alto, y en 2045 en un país desarrollado de altos ingresos.

​Añadió que la Asamblea Nacional de Vietnam continúa modernizando su estructura organizativa y sus métodos de trabajo, elevando la calidad de las funciones legislativas y de supervisión, y fortaleciendo la diplomacia parlamentaria, con el objetivo de consolidar la imagen del país como un socio confiable y un miembro responsable de la comunidad internacional.

Al evaluar los avances en las relaciones entre Vietnam y Alemania, Thanh Man consideró que la economía, el comercio y la inversión siguen siendo pilares importantes de los vínculos bilaterales, mientras que la cooperación en los ámbitos de defensa y seguridad, ciencia y tecnología, transición verde, energías renovables, educación-formación y asuntos laborales se profundiza de manera constante.

Sobre la base de más de cinco décadas de relaciones diplomáticas y 15 años de Asociación Estratégica, afirmó que ambos países disponen de condiciones favorables para elevar sus nexos a un nuevo nivel de desarrollo.

Al expresar su satisfacción por los resultados de las conversaciones entre el visitante y Nguyen Thi Thanh, vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, propuso que ambas partes coordinen la aplicación efectiva de los contenidos acordados, fortalezcan la supervisión de los compromisos bilaterales e impulsen la atracción de inversiones sostenibles, tecnologías avanzadas y proyectos con beneficios a largo plazo.

Además, sugirió que el Bundestag considere avanzar hacia la firma de un acuerdo de cooperación entre los órganos legislativos de ambos países, establezca próximamente un Grupo Parlamentario de Amistad con Vietnam y refuerce el intercambio de experiencias en gobernanza estatal y gestión socioeconómica.

Panorama de la cita (Foto: VNA)

Por su parte, Bodo Ramelow expresó su admiración por los notables avances socioeconómicos alcanzados por Vietnam y apuntó que la comunidad empresarial alemana valora altamente el entorno de inversión y las perspectivas de desarrollo de esta nación del Sudeste Asiático.

​Asimismo, patentizó que Alemania desea seguir fortaleciendo la cooperación con Vietnam en un contexto internacional marcado por profundas transformaciones, al considerar que el entendimiento mutuo, el respeto recíproco y la ampliación de los vínculos de colaboración contribuirán a promover la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible.

A su juicio, ambos países aún disponen de un amplio margen para intensificar la cooperación en ámbitos como empleo, formación profesional, salud, cuidados de enfermería y desarrollo de recursos humanos. Del mismo modo, destacó la necesidad de reforzar el intercambio de experiencias en inteligencia artificial, transformación digital y tecnologías avanzadas.

Ambas partes acordaron intensificar el intercambio de delegaciones y mantener contactos periódicos entre los líderes parlamentarios, los órganos especializados y los legisladores de ambos países. Asimismo, coincidieron en promover el intercambio de experiencias en la elaboración de marcos legales relacionados con la economía digital, la economía verde, la energía, la ciencia, la tecnología y la innovación, además de fortalecer la coordinación en los foros parlamentarios multilaterales.

Las dos partes expresaron su confianza en que la Asociación Estratégica entre Vietnam y Alemania, así como la cooperación entre sus respectivos parlamentos, continuará profundizándose de manera práctica y efectiva, en beneficio de ambos pueblos y en favor de la paz, la cooperación y el desarrollo tanto en la región como en el mundo.

En esta ocasión, Thanh Man transmitió la invitación a la presidenta del Bundestag, Julia Klöckner, para realizar pronto una visita oficial a Vietnam./.

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