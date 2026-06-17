Hai Phong apuesta por profundizar la cooperación con localidades de Laos

Hai Phong, Vietnam (VNA) – La ciudad norvietnamita de Hai Phong concede siempre una gran importancia a la preservación y fortalecimiento de la especial relación de amistad entre Vietnam y Laos, afirmó el secretario del Comité del Partido de la urbe, Le Ngoc Chau, al recibir hoy en esta capital a Khamphan Phommathat, miembro del Buró Político del Partido Popular Revolucionario de Laos, viceprimer ministro y titular de Justicia de Laos, quien encabezó una delegación que visitó Hai Phong en el marco de la VII Conferencia Ampliada de los ministerios de Justicia de las Provincias Fronterizas de Vietnam y Laos.



El funcionario reiteró que actualmente, Hai Phong mantiene relaciones de cooperación y ha firmado acuerdos con Vientiane y Oudomxay en áreas como la construcción partidista, la administración pública, la educación y formación, la salud, el turismo, la inversión y el comercio. Además, dijo, la ciudad otorga actualmente becas a 134 estudiantes procedentes de estas dos localidades laosianas.



Le Ngoc Chau destacó que, durante los recientes intercambios y reuniones de alto nivel entre los dirigentes de ambos Partidos y Estados, las dos partes reafirmaron su determinación de seguir preservando, fortaleciendo y desarrollando la gran amistad, solidaridad especial y cooperación integral entre Vietnam y Laos.



Asimismo, acordaron impulsar la conectividad entre ambas economías, especialmente en sectores como la infraestructura de transporte, la logística, el comercio, la energía, las telecomunicaciones y el turismo; promover la cooperación en educación, formación y desarrollo de recursos humanos; fortalecer los vínculos entre las localidades; y crear condiciones favorables para que Laos aproveche el sistema portuario vietnamita. Señaló que estas áreas coinciden con las fortalezas y prioridades de Hai Phong para ampliar su cooperación con las localidades laosianas en el futuro, sobre la base del apoyo mutuo, el desarrollo compartido y los beneficios recíprocos.



Tras reiterar que Hai Phong concede una gran importancia al fortalecimiento de los lazos de amistad con las provincias de Laos, el funcionario señaló que la cooperación actual aún no refleja plenamente el enorme potencial existente ni corresponde al nivel de la "gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica" que une a ambos países.



En este sentido, expresó su deseo de que Khamphan Phommathat continúe apoyando y promoviendo la cooperación entre los ministerios, organismos y localidades de Laos y Hai Phong en ámbitos como la educación y la formación, la salud, la agricultura, el medio ambiente, los recursos naturales, la explotación minera y los intercambios entre pueblos.



Por su parte, Khamphan Phommathat valoró positivamente los resultados alcanzados en la cooperación entre Hai Phong y las localidades laosianas durante los últimos años. Asimismo, manifestó su esperanza de que ambas partes continúen ampliando la colaboración en sectores como los recursos naturales, la minería, la educación y la formación, así como el intercambio de experiencias exitosas y nuevas iniciativas, contribuyendo a fortalecer aún más la gran amistad, la solidaridad especial y la cooperación integral entre los dos Partidos, Estados y pueblos de Laos y Vietnam.



El secretario del Comité del Partido de Hai Phong, Le Ngoc Chau, expresó su confianza en que la visita del viceprimer ministro y titular de Justicia de Laos contribuirá a estrechar aún más los lazos de amistad y cooperación entre la ciudad y las localidades laosianas. Además, destacó que ambas partes seguirán trabajando para fortalecer la gran amistad, solidaridad especial y cooperación integral entre Vietnam y Laos, especialmente de cara a las actividades conmemorativas previstas para 2027, cuando ambos países celebrarán el Año de la Amistad y la Solidaridad Laos-Vietnam, el 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas (5 de septiembre de 1962 - 5 de septiembre de 2027) y el 50.º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación (18 de julio de 1977 - 18 de julio de 2027)./.

VNA