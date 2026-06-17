Vietnam y Laos fortalecen cooperación en materia jurídica y judicial

Hai Phong, Vietnam (VNA) - La séptima Conferencia ampliada de Justicia de las localidades fronterizas de Vietnam y Laos se celebró hoy en la ciudad norvietnamita de Hai Phong.



En su discurso de inauguración, el ministro de Justicia de Vietnam, Hoang Thanh Tung, informó que las seis conferencias celebradas desde 2011 han contribuido a fortalecer y ampliar la cooperación entre los organismos de justicia y ejecución civil de Vietnam y Laos, especialmente en las provincias limítrofes.



Señaló que esta séptima edición se desarrolla en un contexto de continuo fortalecimiento de las relaciones bilaterales y tras la firma del Acuerdo de Cooperación entre los Ministerios de Justicia para el período 2026-2030.



Subrayó que el mecanismo de la conferencia fronteriza constituye un marco práctico y eficaz para que las autoridades locales de las zonas limítrofes intercambien experiencias y propongan medidas destinadas a garantizar el bienestar de la población.



Por su parte, el secretario del Comité partidista de Hai Phong, Le Ngoc Chau, afirmó que la ciudad mantiene estrechos vínculos de cooperación con las provincias laosianas de Vientiane y Oudomxay. Entre los resultados alcanzados destacan la creación del Centro de Cooperación Vientiane-Hai Duong, el apoyo a la construcción de una guardería en Vientiane y los programas de formación en idioma vietnamita, así como de educación universitaria y de posgrado para estudiantes laosianos.



El Departamento de Justicia de la ciudad de Hai Phong firmó un acuerdo de cooperación con su par de la provincia de Vientiane para intercambiar experiencias en la elaboración, promulgación, revisión y sistematización de documentos normativos, así como en áreas de apoyo judicial.



Durante las sesiones de trabajo, los delegados debatieron temas relacionados con el registro civil, la nacionalidad y la certificación documental en las zonas fronterizas; la migración irregular y los matrimonios no registrados; la ejecución de sentencias civiles; la formación de recursos humanos para el sector judicial y las perspectivas de cooperación entre las autoridades locales de justicia de ambos países.



El miembro del Buró Político, viceprimer ministro y titular de Justicia de Laos, Khamphan Phommathat, destacó el apoyo eficaz brindado por el Ministerio de Justicia de Vietnam y subrayó la importancia del mecanismo de la conferencia fronteriza para fortalecer la cooperación entre las localidades de ambos países y consolidar la especial solidaridad entre Vietnam y Laos.



Al concluir el encuentro, ambas partes acordaron implementar de manera efectiva el Acuerdo de Cooperación 2026-2030; acelerar la aprobación y ejecución del proyecto de asistencia técnica del Gobierno vietnamita para el Ministerio de Justicia de Laos; intensificar el intercambio de experiencias en elaboración y aplicación de leyes, transformación digital y formación de personal; fortalecer la educación jurídica y la asistencia legal para los habitantes de las zonas fronterizas; y ampliar la coordinación en los mecanismos de cooperación jurídica y judicial de la ASEAN y otros foros regionales e internacionales. Además, se comprometieron a coordinar actividades conmemorativas de las principales efemérides de ambos países en 2027../.

VNA