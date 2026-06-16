Política

Ministro vietnamita de Justicia sostiene conversación con su homólogo laosiano

Vietnam y Laos acuerdan profundizar la cooperación jurídica, impulsar la formación de recursos humanos y aplicar eficazmente los acuerdos de alto nivel.

El ministro de Justicia de Vietnam, Hoang Thanh Tung y Khamphan Phommathat, viceprimer ministro y titular de Justicia de Laos. (Fuente: VNA)
El ministro de Justicia de Vietnam, Hoang Thanh Tung y Khamphan Phommathat, viceprimer ministro y titular de Justicia de Laos. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam y Laos reafirmaron su determinación de seguir profundizando la cooperación entre los sectores judiciales de los dos países, contribuyendo a la implementación efectiva de los acuerdos de alto nivel entre ambos Partidos y Estados, así como al fortalecimiento de la gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y vinculación estratégica entre ambos países.

Tal afirmación fue dada a conocer durante la conversación entre el ministro de Justicia de Vietnam, Hoang Thanh Tung, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, y Khamphan Phommathat, miembro del Buró Político del Partido Popular Revolucionario de Laos, viceprimer ministro y titular de Justicia de Laos.

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En la sesión de trabajo (Fuente: VNA)



Durante el encuentro, Thanh Tung compartió las principales orientaciones del Partido y del Estado vietnamitas en materia de elaboración y perfeccionamiento institucional y legislativo, destacando la Resolución No. 66-NQ/TW sobre la renovación de la elaboración y aplicación de las leyes para responder a las exigencias del desarrollo nacional en la nueva era; la Conclusión No. 09-KL/TW sobre la estructura del sistema jurídico nacional; la Conclusión No. 17-KL/TW sobre la orientación legislativa de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional; y la Conclusión No. 18-KL/TW relativa al plan de desarrollo socioeconómico para el período 2026-2030.

El titular vietnamita subrayó que estos documentos consideran las instituciones y las leyes como un avance estratégico clave para impulsar un desarrollo rápido y sostenible.

Asimismo, informó que el Buró Político vietnamita estableció el Comité Directivo Central para el perfeccionamiento institucional y la aplicación de la ley, encabezado por el secretario general del Partido y presidente de la República, To Lam, mientras que el Comité Partidista del Ministerio de Justicia actúa como órgano permanente. Sobre esta base, esta cartera impulsa tareas prioritarias relacionadas con la reforma jurídica y judicial, la transformación digital y la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito legal.

Respecto a la cooperación bilateral, Thanh Tung valoró positivamente los resultados alcanzados entre ambos ministerios y propuso continuar implementando eficazmente el Acuerdo de Cooperación para el período 2026-2030.

También instó a acelerar la aprobación y puesta en marcha del proyecto de asistencia técnica financiado por el Gobierno vietnamita para fortalecer las capacidades jurídicas del Ministerio de Justicia de Laos.

En materia de formación de recursos humanos, g destacó los resultados de la cooperación entre las instituciones vietnamitas de enseñanza jurídica y los organismos competentes de Laos, que han contribuido a la capacitación de numerosas generaciones de profesionales del Derecho.

Indicó además que ambas partes están desarrollando un programa de becas de maestría en Derecho destinado a funcionarios del Ministerio de Justicia de Laos en la Universidad de Derecho de Hanoi, y propuso reforzar la cooperación entre la Academia Nacional de Justicia de Laos, la Universidad de Derecho de Hanoi y la Academia Judicial de Vietnam.

En relación con la cooperación entre localidades y la organización de la VII Conferencia ampliada de Justicia de las Provincias Fronterizas Vietnam-Laos, prevista para el 17 de junio en la ciudad de Hai Phong, el ministro vietnamita afirmó que este mecanismo constituye uno de los puntos más destacados de la colaboración bilateral en el ámbito jurídico y judicial.

En el plano multilateral, Thanh Tung valoró la estrecha coordinación entre ambos ministerios en los mecanismos de cooperación jurídica y judicial de la ASEAN y en otros foros regionales e internacionales. También invitó al Ministerio de Justicia de Laos a participar en el Foro Jurídico de la ASEAN, previsto para agosto de 2026 en Vietnam, bajo el tema “Aplicación de la inteligencia artificial en la elaboración y ejecución de las leyes en la era digital”.

Por su parte, Khamphan Phommathat elogió los avances en el desarrollo de Vietnam, especialmente en la elaboración y perfeccionamiento institucional y legislativo, y agradeció el apoyo brindado por el Ministerio de Justicia vietnamita en áreas como la elaboración de leyes, la formación de personal, la reforma judicial y la cooperación local.

Manifestó su deseo de continuar estrechando la coordinación para implementar eficazmente el acuerdo de cooperación 2026-2030 y aseguró que Laos trabajará con los organismos pertinentes para agilizar los procedimientos necesarios que permitan aprobar y ejecutar cuanto antes el proyecto de asistencia técnica financiado por Vietnam./.

VNA
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