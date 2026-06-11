Política

Reforma judicial en nueva etapa busca proteger la justicia y construir confianza en Vietnam

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, encabezó hoy en Hanoi la reunión de balance de las actividades del Comité Directivo Central para la Reforma Judicial, donde anunció la transición de este órgano hacia un nuevo mecanismo unificado destinado a elevar la eficiencia en la gobernanza del Estado de derecho.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en la reunión. (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en la reunión. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, encabezó hoy en Hanoi la reunión de balance de las actividades del Comité Directivo Central para la Reforma Judicial, donde anunció la transición de este órgano hacia un nuevo mecanismo unificado destinado a elevar la eficiencia en la gobernanza del Estado de derecho.

Al intervenir en la sesión, el máximo dirigente de Vietnam enfatizó que los requerimientos de la realidad actual exigen una renovación profunda en los métodos de liderazgo, articulando estrechamente la reforma jurídica con el perfeccionamiento institucional, la aplicación estricta de las leyes, el control del poder y el servicio al desarrollo socioeconómico de la nación.

De acuerdo con lo dispuesto por el Buró Político, el Comité Directivo Central para la Reforma Judicial concluye sus funciones bajo el modelo organizativo anterior para fusionarse con el Comité Directivo Central para el Perfeccionamiento Institucional y la Aplicación de la Ley. El mandatario aclaró que la finalización de la estructura previa no significa el cese de las tareas de reforma, sino el inicio de una fase de gestión integral con una visión más amplia, criterios de calidad superiores y responsabilidades institucionales mejor definidas.

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El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, entrega la Orden del Trabajo de Primera Clase a individuos destacados. (Foto: VNA)


To Lam puntualizó que la reforma judicial en la nueva etapa debe situarse dentro de un ciclo legal unificado que abarque la construcción de un marco jurídico claro, estable y transparente, una investigación criminal basada en pruebas científicas y datos objetivos, y juicios independientes que garanticen la protección de los derechos humanos y ciudadanos.

Asimismo, subrayó la importancia de la ejecución de sentencias como el factor determinante para la efectividad real de la justicia, instando al sector a combatir la negatividad mediante la digitalización de los procesos y el uso de expedientes electrónicos interconectados con las bases de datos nacionales.

Con el objetivo de garantizar la continuidad de los trabajos, el mandatario ordenó a la Comisión de Asuntos Internos del Comité Central del Partido realizar una revisión y clasificación exhaustiva de todos los programas, planes y proyectos pendientes para integrarlos de forma fluida a la agenda del nuevo órgano unificado, en estrecha colaboración con el Ministerio de Justicia.

En el marco de la conferencia, en reconocimiento a los méritos acumulados en el proceso de fortalecimiento del sistema jurídico del país, To Lam impuso la Orden del Trabajo de Primera Clase al presidente del Tribunal Supremo Popular, Nguyen Van Quang; al vicepresidente de la Asamblea Nacional Nguyen Khac Dinh; y al fiscal general de la Fiscalía Popular Suprema, Nguyen Huy Tien.

De igual modo, el jefe de Estado condecoró con la Orden del Trabajo de Segunda Clase al jefe de la Oficina Presidencial, Le Khanh Hai; al ministro de Justicia, Hoang Thanh Tung; y a la jefa de la Comisión de Peticiones Ciudadanas y Supervisión del Parlamento, Le Thi Nga.

Por su parte, el miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido, Tran Cam Tu, entregó la Orden del Trabajo de Tercera Clase a otros siete funcionarios destacados por sus contribuciones a la reforma judicial./.

VNA
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