Máximo dirigente vietnamita entrega nombramientos de jueces del Tribunal Popular Supremo

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, presidió hoy en Hanoi la ceremonia de anuncio y entrega de las decisiones de nombramiento de jueces del Tribunal Popular Supremo.

Durante su intervención, el máximo dirigente vietnamita subrayó que el fortalecimiento del cuerpo de jueces y la incorporación de nuevos líderes al Tribunal Popular Supremo en este momento revisten una gran importancia tanto para la organización del sistema político como para el cumplimiento de las tareas del sector judicial.

Según destacó, esta medida responde a una exigencia urgente en el proceso de construcción y perfeccionamiento del Estado de derecho socialista en Vietnam, que demanda una profunda renovación y una mayor eficacia del sistema judicial, en consonancia con las necesidades del desarrollo nacional.

El líder señaló que el sistema judicial enfrenta exigencias cada vez más elevadas en esta nueva etapa, en la que el país avanza hacia una fase de desarrollo marcada por mayores demandas en la garantía de la justicia, la protección de los derechos humanos y civiles, así como en el mantenimiento de la disciplina legal.

Al enfatizar la necesidad de elevar la calidad de los juicios, To Lam subrayó que cada sentencia y decisión debe ajustarse estrictamente a la ley, al tiempo que refleje humanidad y razonabilidad para resultar convincente. Asimismo, pidió reforzar el papel del Tribunal Popular Supremo en la garantía de una aplicación uniforme de la ley, el desarrollo de la jurisprudencia y la participación en el perfeccionamiento institucional, de modo que los fallos tengan valor ejemplar y orientador para la práctica judicial.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, entrega las decisiones de nombramiento a los jueces del Tribunal Popular Supremo. (Foto: VNA)

De igual forma, señaló la necesidad de construir un cuerpo de cuadros judiciales íntegros, honestos y disciplinados; combatir con firmeza la corrupción y las manifestaciones negativas; y fortalecer la disciplina, así como las labores de inspección, control y supervisión. También instó a continuar impulsando la reforma judicial con el objetivo de desarrollar un sistema de tribunales moderno, profesional y eficiente, vinculado estrechamente con la aplicación de las tecnologías de la información y la transformación digital.

El dirigente reiteró que el pueblo debe situarse en el centro de las actividades judiciales, considerando la protección de sus derechos e intereses legales y legítimos como el objetivo supremo del sistema de justicia.

To Lam afirmó que el prestigio del Tribunal se refleja en la aplicación rigurosa y justa de la ley en la práctica, mientras que la confianza del pueblo se construye a partir de la imparcialidad, objetividad e integridad en el ejercicio judicial. Expresó además su convicción de que los funcionarios nombrados promoverán las tradiciones del sector y cumplirán con excelencia las responsabilidades encomendadas.

En representación de los nuevos designados, la vicepresidenta del Tribunal Popular Supremo, Nguyen Hai Tram, expresó su agradecimiento y reafirmó el compromiso de trabajar, junto con el colectivo de dirigentes y el Consejo de Jueces, con espíritu de unidad para cumplir eficazmente sus tareas y contribuir a la construcción de un sistema judicial profesional, moderno, justo y riguroso./.