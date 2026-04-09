Política

Vietnam oficializa el relevo en la Presidencia con una ceremonia en Hanoi

Vietnam formalizó el traspaso de la Presidencia en una ceremonia oficial en el Palacio Presidencial. To Lam asumió el cargo tras Luong Cuong, reafirmando su compromiso con el desarrollo, la estabilidad y la proyección internacional del país.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, realiza la transferencia de funciones con el expresidente del Estado, Luong Cuong. (Foto: VNA)
El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, realiza la transferencia de funciones con el expresidente del Estado, Luong Cuong. (Foto: VNA)

Hanoi, 9 abr (VNA) - Vietnam formalizó hoy el relevo en la Presidencia en una ceremonia celebrada en el Palacio Presidencial, donde el secretario general del Partido Comunista y presidente, To Lam, asumió oficialmente las funciones, en sustitución del exmandatario Luong Cuong.

El acto contó con la presencia de miembros del Buró Político, del Secretariado y del Comité Central del Partido, así como de altos dirigentes de ministerios, organismos y agencias del nivel central.

Durante la ceremonia, el jefe de la Oficina del Presidente, Le Khanh Hai, presentó un informe resumido sobre los resultados de la labor presidencial durante el mandato de Luong Cuong. Posteriormente, To Lam y Luong Cuong firmaron el acta oficial de traspaso.

En su intervención, el ex presidente Luong Cuong recordó que, a lo largo de más de 50 años de servicio en distintos cargos, desde soldado hasta alto dirigente del Partido y del Estado, siempre se esforzó por cumplir con todas las tareas encomendadas. Subrayó especialmente el honor y la gran responsabilidad asumida al ser elegido presidente en un período particularmente relevante, comprometiéndose a respetar su juramento ante la Asamblea Nacional y el pueblo vietnamita.

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En el evento. (Fuente: VNA)


Asimismo, expresó su sincero agradecimiento al Comité Central, al Buró Político, al Secretariado, al actual secretario general y presidente To Lam, así como a los líderes, organismos, funcionarios, ciudadanos dentro y fuera del país y a la comunidad internacional por su apoyo durante su mandato.

De cara a una nueva etapa de desarrollo nacional, Luong Cuong manifestó su confianza en que, bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam y del secretario general To Lam, el país continuará avanzando con unidad, aprovechando oportunidades, superando desafíos y promoviendo la innovación para construir una nación próspera, democrática y moderna, garantizando una vida cada vez mejor para la población.

Por su parte, To Lam ratificó su honor al haber sido elegido por la Asamblea Nacional como presidente de la República Socialista de Vietnam, reiterando su compromiso de lealtad absoluta a la patria, al pueblo y a la Constitución, así como su determinación de servir al país con la máxima dedicación.

El nuevo jefe del Estado destacó que esta transición refuerza su conciencia sobre la gran responsabilidad asumida, así como la necesidad de continuar el legado revolucionario y los logros alcanzados por generaciones anteriores de líderes.

To Lam valoró altamente las contribuciones de Luong Cuong durante su mandato, señalando que desempeñó con éxito sus funciones constitucionales, dejando una huella significativa tanto en política interna como externa, así como en la construcción del sistema legal y político del país.

En un contexto internacional y regional complejo, el nuevo presidente subrayó la necesidad de impulsar reformas estratégicas, mantener la estabilidad política, fomentar el crecimiento económico sostenible y mejorar el nivel de vida de la población.

También destacó que el mayor recurso del país es la inteligencia, el trabajo y la creatividad del pueblo, por lo que el Estado debe crear condiciones favorables para que todos los sectores contribuyan al desarrollo nacional.

Además, To Lam afirmó su compromiso de trabajar junto con el liderazgo del Partido y del Estado para cumplir los objetivos establecidos, fortalecer la unidad nacional y proyectar la imagen de Vietnam en el escenario internacional con responsabilidad y determinación./.

VNA
#Comité Central Partido Comunista de Vietnam #To Lam #Luong Cuong
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