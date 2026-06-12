Nueva Ley de Capitalidad abre una etapa de desarrollo estratégico para Hanoi

Hanoi (VNA) - La entrada en vigor de la Ley de Capitalidad 2026 marcará el inicio de una nueva fase de desarrollo para Hanoi, respaldada por un conjunto de mecanismos y políticas concebidos no solo para responder a los desafíos más urgentes de la ciudad, sino también para ampliar su espacio de crecimiento, modernizar la gobernanza urbana y reforzar su competitividad a largo plazo.



Así lo afirmó el presidente del Comité Popular de Hanoi, Vu Dai Thang, durante la cuarta sesión temática del Consejo Popular municipal del XVII mandato (2026-2031), celebrada el 12 de junio.



El funcionario destacó la importancia de esta reunión, al considerarla un paso decisivo para completar el marco normativo necesario para la implementación de la Ley de Capitalidad, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 1 de julio.



De acuerdo con la hoja de ruta establecida, Hanoi debe concluir la puesta en práctica de todos los mecanismos y políticas contemplados en la nueva legislación. Hasta ahora, el Consejo Popular municipal ha aprobado numerosas resoluciones de gran relevancia y, en esta sesión, continúa examinando y adoptando las disposiciones pendientes con el objetivo de completar el marco jurídico que sustentará la próxima etapa de desarrollo de la capital.



Uno de los aspectos más innovadores del paquete de resoluciones es el cambio de enfoque, pasando de una visión centrada en la gestión administrativa a otra orientada al desarrollo. Según Vu Dai Thang, las propuestas impulsadas por el Comité Popular no buscan únicamente resolver necesidades inmediatas, sino sentar las bases de un modelo de gobernanza urbana moderno, dinámico y flexible para el futuro.



Entre las iniciativas más destacadas figura la ampliación del espacio de desarrollo de Hanoi mediante mecanismos estratégicos que promueven un modelo urbano policéntrico y multinivel, vinculado al enfoque de Desarrollo Orientado al Transporte (TOD). Asimismo, se prevén medidas destinadas a optimizar la gestión y el aprovechamiento de los recursos territoriales, incluyendo la explotación del espacio subterráneo y el desarrollo de nuevas áreas urbanas capaces de generar nuevos motores de crecimiento.



Las resoluciones relacionadas con las zonas de alta tecnología y los parques industriales especializados también desempeñarán un papel clave al crear las condiciones necesarias para aplicar mecanismos piloto destinados a estimular la actividad económica. En este contexto, sectores como la construcción, el transporte, la movilidad sostenible, la transición energética, la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital han sido identificados como pilares fundamentales para el desarrollo de la ciudad en los próximos años.



Paralelamente, Hanoi avanza en la elaboración de políticas específicas para los sectores de salud, educación, cultura y bienestar social. Estas iniciativas buscan mejorar la calidad y la capacidad de los servicios públicos, al tiempo que promueven la preservación y valorización del patrimonio cultural de la capital.



Según Vu Dai Thang, todas las resoluciones han sido diseñadas con un enfoque centrado en las personas y las empresas. Por ello, numerosas medidas están orientadas a mejorar el clima de inversión y negocios, atraer inversionistas estratégicos, elevar la calidad de los servicios públicos y facilitar el acceso de la población a servicios de salud, educación y transporte de mayor calidad.



Otro de los objetivos es fortalecer la eficiencia administrativa y mejorar la calidad de los recursos humanos. La Ley de Capitalidad otorga a Hanoi facultades para establecer mecanismos específicos destinados a atraer y retener talento altamente cualificado, así como desarrollar políticas propias para funcionarios y empleados financiados con recursos del presupuesto municipal.



No obstante, las autoridades reconocen que la elaboración de las resoluciones ha supuesto importantes desafíos, ya que muchas de las políticas propuestas son innovadoras y no cuentan con precedentes dentro del actual marco normativo.



En este sentido, las resoluciones sometidas a debate y aprobación no solo tienen un alcance jurídico, sino que representan decisiones estratégicas que definirán el nuevo modelo de desarrollo de Hanoi y sentarán las bases para su crecimiento en los próximos años./.

VNA