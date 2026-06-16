Parlamento define hoja de ruta legislativa para impulsar el desarrollo del país

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, presidió hoy una conferencia clave orientada a implementar las directrices de ese órgano para la XVI legislatura, un plan estratégico que busca consolidar un marco legal sincronizado, transparente y moderno que sirva de motor para el desarrollo socioeconómico nacional.



La cita difundió la Conclusión n.º 17-KL/TW del Buró Político y estableció el plan, las prioridades centrales y las herramientas de política necesarias para mantener la agenda legislativa en marcha.



Al intervenir en el acto de apertura, el vicepresidente del Parlamento Nguyen Khac Dinh resaltó que esta conferencia posee una relevancia crucial para conectar las acciones de todo el sistema político en la elaboración de las leyes. Informó que la legislatura busca establecer un andamiaje legal idóneo para dar cumplimiento a las metas de desarrollo socioeconómico trazadas en el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista, con miras a consolidar para el año 2030 un sistema jurídico democrático, justo, coherente, público, transparente y viable que abra caminos para la innovación y movilice la participación de la ciudadanía y el sector empresarial. Asimismo, puntualizó que el objetivo a largo plazo es dotar al país para 2045 de un ordenamiento legal de alta calidad, avanzado y moderno.



De acuerdo con el desglose presentado en la conferencia, las directrices centrales de la XVI legislatura se agrupan en tres ejes temáticos esenciales. El primer grupo abarca el perfeccionamiento institucional para la organización y el funcionamiento del Estado de derecho socialista de Vietnam, con énfasis en la modernización del aparato administrativo bajo un modelo administrativo de tres niveles que fortalezca la descentralización de competencias y el control del poder.



El segundo eje prioritario se enfoca en optimizar el entorno de desarrollo y la competitividad nacional mediante la consolidación de la economía de mercado con orientación socialista. Este bloque busca crear un entorno jurídico estable para las inversiones, la producción y los negocios, promoviendo de forma proactiva regulaciones para el desarrollo de nuevas tecnologías, modelos comerciales virtuales, transformación digital, economía verde y gestión sostenible de los recursos naturales.



El tercer lineamiento estratégico comprende la protección de la soberanía nacional y la elevación de la posición de Vietnam en la arena internacional, articulando de forma armónica las políticas de defensa, seguridad nacional, diplomacia e integración global con las prioridades de crecimiento económico de la nación asiática.



Con el fin de materializar estas metas, Nguyen Khac Dinh especificó que la estrategia contempla la ejecución de reformas fundamentales, entre las que sobresale un cambio radical de mentalidad en la redacción de las leyes, transitando de un modelo de gestión puramente administrativa a uno enfocado en el servicio y el estímulo al desarrollo del país, abandonando preceptos restrictivos y reemplazando la fiscalización previa por la aceptación de riesgos controlados.



Las directrices exigen también erradicar cualquier manifestación de intereses de grupo o beneficios locales en el proceso legislativo, garantizando una estrecha vinculación entre la formulación de las leyes y su posterior aplicación práctica.



De manera complementaria, el Parlamento vietnamita potenciará la digitalización integral de los procesos de elaboración de leyes mediante el uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, con el fin de robustecer los estándares de profesionalidad y transparencia en el contexto de la economía y la sociedad digitales./.

VNA