Política

Dirigentes vietnamitas destacan el papel de la prensa en el desarrollo del país

El primer ministro y el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam destacan el papel clave de la prensa en el desarrollo nacional, la transformación digital y la difusión de políticas del Partido.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, copresiden el encuentro con los dirigentes de los organos de prensa (Fuente: VNA)
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, copresiden el encuentro con los dirigentes de los organos de prensa (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, copresidieron hoy un encuentro con los dirigentes de los organos de prensa con motivo del 101 aniversario del Día de la Prensa Revolucionaria de Vietnam (21 de junio).

En su intervención, Thanh Man felicitó al equipo de periodistas de todo el país; al mismo tiempo, destacó que en 2025 y en los primeros meses de 2026, el Comité Central del Partido, la Asamblea Nacional (Parlamento) y el Gobierno han promulgado numerosas decisiones importantes que han generado un punto de inflexión en el desarrollo del país. A pesar de las dificultades, el país ha logrado resultados positivos, reflejando el liderazgo del Partido, la coordinación de todo el sistema político y el consenso del pueblo.

Reconoció la importante contribución de la prensa en la difusión de la Resolución del XIV Congreso del Partido, la cobertura integral de la vida socioeconómica, especialmente en las grandes políticas sobre la reorganización del aparato estatal, las unidades administrativas y los objetivos de crecimiento. La prensa también ha estado a la vanguardia en la defensa de la base ideológica del Partido, la lucha contra opiniones erróneas, en la difusión de información positiva y la contribución a la construcción de un entorno mediático sano.

Por otro lado, los órganos de prensa han innovado activamente, aplicado tecnologías digitales, desarrollado modelos de redacciones modernas y mejorado la capacidad del equipo de periodistas en el contexto de una fuerte transformación digital. Numerosas obras periodísticas tienen alta calidad, carácter innovador y capacidad de crítica, creando un amplio foro social que contribuye a promover la democracia y el consenso social, puntualizó.

El presidente del Parlamento pidió a la prensa continuar difundiendo ampliamente las grandes orientaciones del Partido, especialmente las resoluciones clave y los objetivos de desarrollo del país hasta 2030 y 2045; al mismo tiempo, reflejar oportunamente las actividades de la Asamblea Nacional y del Gobierno, y transmitir las opiniones y aspiraciones de los electores a las autoridades competentes. La prensa debe impulsar la transformación digital, aplicar la inteligencia artificial, mantener su papel como canal de información oficial y aplicar eficazmente la Ley de Prensa, que entrará en vigor el 1 de julio de 2026.

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Los delegados en la cita (Fuente: VNA)

En la cita, la ministra de Cultura, Deportes y Turismo, Lam Thi Phuong Thanh, aseguró que la prensa revolucionaria de Vietnam ha desempeñado bien su papel de fuerza de vanguardia en el frente ideológico-cultural, acompañando la causa revolucionaria de la nación. Actualmente, el país cuenta con 733 órganos de prensa tras su reorganización, reduciéndose en 189, garantizando la racionalización, eficacia y eficiencia.

La alta funcionaria subrayó que, en el contexto del fuerte desarrollo de la tecnología digital y las redes sociales, la prensa debe seguir afirmando su papel como canal de información oficial, mejorar la calidad de los contenidos, aplicar tecnología, intensificar la lucha contra las noticias falsas y proteger la base ideológica del Partido, al tiempo que contribuye a la construcción de un Partido y un sistema político limpios y sólidos.

En el encuentro, el editor jefe del periódico Nhan Dan (Pueblo) y presidente de la Asociación de Periodistas de Vietnam, Le Quoc Minh, señaló que la asociación seguirá de cerca la línea del Partido, reflejando oportunamente la vida social, impulsando la transformación digital, renovando el modelo económico de la prensa, además de mejorar la autonomía financiera y fortalecer la formación del personal periodístico.

Los delegados también propusieron diversas soluciones para mejorar la eficacia de la divulgación de la información y el funcionamiento de la prensa en la nueva etapa./.

VNA
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