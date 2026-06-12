Entregan ayudas a familias beneficiarias de políticas sociales en provincia vietnamita de Dien Bien

Dien Bien, Vietnam (VNA) – La vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Thanh, visitó y entregó hoy regalos a familias beneficiarias de políticas sociales, personas con méritos revolucionarios y estudiantes en situación vulnerable en la provincia norteña montañesa de Dien Bien.



Durante el acto, la dirigente expresó su satisfacción por los resultados alcanzados por la provincia en el desarrollo socioeconómico durante los últimos años y valoró los esfuerzos de las autoridades locales para implementar plenamente las políticas destinadas a las personas con méritos revolucionarios, las familias beneficiarias de políticas sociales, los hogares pobres, las minorías étnicas y los niños en circunstancias difíciles.



Destacó que Dien Bien es una tierra con una rica tradición histórica, cultural y revolucionaria, estrechamente vinculada a la Victoria de Dien Bien Phu.



Señaló que esta actividad, realizada en el contexto de las celebraciones por el 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y Mártires (27 de julio), tiene un profundo significado, ya que refleja la tradición vietnamita de gratitud hacia quienes contribuyeron y se sacrificaron por la independencia y la libertad de la nación, además de brindar estímulo a los estudiantes con dificultades para que continúen esforzándose en sus estudios.



La vicepresidenta de la Asamblea Nacional expresó su deseo de que las familias beneficiarias de políticas sociales continúen promoviendo las tradiciones revolucionarias y educando a las nuevas generaciones para cumplir adecuadamente las directrices del Partido y las leyes del Estado, contribuyendo así al desarrollo de su localidad.

La vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Thanh, entrega regalos a personas con méritos revolucionarios en la provincia norteña montañesa de Dien Bien (Fuente: VNA)





Asimismo, exhortó a la provincia a seguir implementando eficazmente las políticas dirigidas a las personas con méritos revolucionarios, mejorar la atención a los grupos vulnerables y priorizar recursos para la educación, especialmente en zonas remotas, áreas habitadas por minorías étnicas y regiones fronterizas.



Dirigiéndose a los estudiantes, los animó a estudiar con dedicación, fortalecer su formación ética y mantener la determinación de superar las dificultades para convertirse en ciudadanos útiles para la sociedad.



En esta ocasión, entregó 500 obsequios a familias de personas con méritos revolucionarios, inválidos y enfermos de guerra; 500 dispositivos de lectura para el aprendizaje del inglés; 500 paquetes de regalos con leche y dulces; 500 libros destinados a estudiantes y docentes; así como 50 bicicletas para alumnos de educación secundaria en situación difícil. El valor total de las donaciones ascendió a cerca de 1,6 mil millones de VND (más de 62 mil USD)./.





