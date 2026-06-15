Presidente del Parlamento vietnamita destaca papel de la diplomacia legislativa en el desarrollo nacional

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, subrayó que la diplomacia parlamentaria debe desempeñar un papel más activo en el perfeccionamiento del marco institucional, la consolidación del consenso internacional y la creación de condiciones favorables para el desarrollo del país.



Durante una reunión celebrada hoy con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Comisión parlamentaria de Defensa, Seguridad y Asuntos Exteriores y la Oficina de la Asamblea Nacional, el dirigente destacó la necesidad de reforzar la coordinación entre los organismos encargados de asesorar, apoyar y organizar las actividades exteriores del Legislativo.



Al encuentro asistieron también el vicepresidente permanente de la Asamblea Nacional, Do Van Chien; el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung; otros vicepresidentes parlamentarios y dirigentes de diversas agencias legislativas.



Tras escuchar los informes y las intervenciones de los participantes, Tran Thanh Man reconoció los importantes resultados obtenidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores en la implementación de la política exterior del Partido y del Estado.



Señaló que estos esfuerzos han contribuido a elevar la posición de Vietnam en el ámbito internacional, consolidar su entorno diplomático y generar condiciones estratégicas favorables para el desarrollo nacional y la defensa de la patria en la nueva etapa.



Asimismo, valoró la coordinación proactiva y responsable entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Comisión de Defensa, Seguridad y Asuntos Exteriores y la Oficina de la Asamblea Nacional, la cual ha permitido garantizar la continuidad y eficacia de las actividades de diplomacia parlamentaria.

En el acto de firma. (Fuente: VNA)





El presidente de la Asamblea Nacional recordó que la Resolución No. 06-NQ/TW del Buró Político sobre la implementación de la línea exterior aprobada por el XIV Congreso Nacional del Partido reafirma que la diplomacia, junto con la defensa y la seguridad, constituye una tarea estratégica y permanente.



En el actual contexto de desarrollo, añadió, la política exterior no solo debe contribuir a proteger al país desde etapas tempranas y a distancia, sino también convertirse en un motor clave para el crecimiento nacional.



En ese sentido, destacó que la diplomacia parlamentaria, en virtud de las funciones legislativas, de supervisión y de toma de decisiones de la Asamblea Nacional, debe contribuir a perfeccionar las instituciones, fortalecer el consenso internacional y generar un entorno propicio para el desarrollo.



“La diplomacia parlamentaria no solo debe reflejar la posición del país, sino también contribuir a construirla. Ese es uno de los nuevos requisitos para las actividades exteriores de la Asamblea Nacional en la próxima legislatura”, afirmó.



Bajo el lema de “Tres organismos, un objetivo: asesorar y servir de la mejor manera posible a las actividades exteriores de los dirigentes parlamentarios”, Tran Thanh Man pidió que la coordinación entre las instituciones se lleve a cabo desde las etapas iniciales de investigación, previsión y formulación de propuestas, en lugar de limitarse a responder a situaciones sobrevenidas.



También instó a comprender plenamente el papel de la diplomacia parlamentaria dentro de la política exterior integral y moderna de Vietnam, en estrecha articulación con la diplomacia del Partido, la diplomacia estatal y la diplomacia popular, siempre al servicio de los intereses nacionales y de los objetivos de desarrollo del país.



El dirigente llamó además a avanzar de una visión de la diplomacia centrada en las relaciones hacia una diplomacia orientada al desarrollo, promoviendo la autonomía estratégica y la autosuficiencia en la actividad parlamentaria internacional.



En este marco, señaló que la Asamblea Nacional debe impulsar la cooperación legislativa, intercambiar experiencias de gobernanza y aprovechar las mejores prácticas internacionales para perfeccionar las instituciones y fortalecer la capacidad de gestión del Estado.



Asimismo, destacó la importancia de vincular los foros parlamentarios con la atracción de recursos, tecnologías avanzadas y nuevos mercados, así como con el fortalecimiento de las capacidades internas de la economía. “Cada actividad exterior debe generar un valor añadido real para el desarrollo nacional”, enfatizó.



Tran Thanh Man insistió en que la eficacia concreta debe ser el principal criterio para evaluar las actividades de diplomacia parlamentaria. A su juicio, el éxito no debe medirse únicamente por las visitas oficiales, los encuentros o los acuerdos suscritos, sino por la capacidad de traducir esos resultados en beneficios tangibles, programas de cooperación específicos y nuevos impulsos para el crecimiento del país.



Por otra parte, exhortó a reforzar la presencia y la influencia de la Asamblea Nacional de Vietnam en los mecanismos parlamentarios regionales e internacionales. Consideró necesario pasar gradualmente de una participación activa a un papel más propositivo, capaz de aportar iniciativas y contribuir a la definición de las agendas en temas acordes con los intereses y capacidades de Vietnam.



Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Comisión de Defensa, Seguridad y Asuntos Exteriores y la Oficina de la Asamblea Nacional firmaron un reglamento de coordinación para la organización de las actividades exteriores del presidente, los vicepresidentes y los exdirigentes de la Asamblea Nacional./.