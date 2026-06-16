Parlamento vietnamita refuerza creación de instituciones para el desarrollo

Hanoi (VNA) - La labor legislativa debe lograr numerosos resultados positivos, como contribución a que la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam de la XVI Legislatura sea un periodo de creación de instituciones para el desarrollo del país, gracias al espíritu innovador y el alto sentido de responsabilidad de las agencias y organizaciones, especialmente las gubernamentales y parlamentarias.



Así lo reiteró hoy el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, Tran Thanh Man, durante la clausura de una conferencia orientada a implementar las directrices de ese órgano para la XVI Legislatura.



El titular parlamentario evaluó altamente las opiniones responsables y dedicadas de los delegados, cuyo objetivo fue garantizar la correcta aplicación de la Conclusión N.º 17-KL/TW sobre la orientación legislativa para el 16 período de sesiones de la Asamblea Nacional.



La decimosexta legislatura de la Asamblea Nacional estableció enormes exigencias, con 192 tareas de elaboración legislativa, presididas en su mayoría por el Gobierno, señaló. La calidad y la vigencia de una ley dependen fundamentalmente del Gobierno, sus ministerios y ramas, detalló.



El expediente debe estar completo y presentarse a tiempo y con garantía de calidad. Solo entonces, tras la revisión por parte del Consejo de Asuntos Étnicos y las Comisiones parlamentarias, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional se podrá asegurar la calidad del proyecto de ley, precisó.



El objetivo es superar por completo las deficiencias del mandato anterior, al tiempo que continúan innovando en el pensamiento, los métodos y los enfoques, y aplican con firmeza la transformación digital y la inteligencia artificial, compartió.



La labor legislativa necesita estar vinculada a un control estricto del poder, una mayor rendición de cuentas y la prevención y lucha contra la corrupción y las prácticas negativas y no se debe permitir en absoluto que surjan intereses de grupo o particulares, remarcó.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, habla en el evento. (Fuente: VNA)





De acuerdo con el dirigente, en los últimos tiempos, la AN ha renovado profundamente su enfoque legislativo, avanzando hacia una dirección en la que las leyes solo regulan asuntos que entran dentro de la jurisdicción de la Asamblea Nacional. Los contenidos detallados se delegarán al Gobierno y a los ministerios y ramas pertinentes para su regulación, aumentando así la flexibilidad y la iniciativa.



Esto concuerda con los principios rectores del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, quien orientó que las leyes no solo deben regir lo que ya existe, sino también allanar el camino para lo nuevo; no solo deben regular las prácticas existentes, sino también crear el futuro; y no solo deben allanar el camino, sino también repararlo, puntualizó.



Las actividades de la Asamblea Nacional de la XV Legislatura lograron muchos resultados importantes, sobre todo la innovación en el pensamiento legislativo, un cambio radical, pasando de un estado de "seguir pasivamente las prácticas" a uno de "liderar activamente y formular una legislación bien planificada", la aplicación de tecnología y la aprobación de un gran número de leyes y resoluciones, comunicó.



El dirigente dijo que desde ahora hasta finales de 2026, se han incluido 61 tareas en el programa legislativo de 2026 y 39 deben completarse en 2027 para ser incluidas en el programa de 2028; entre otros.



Además, existen cuestiones urgentes e importantes derivadas de las directrices del máximo dirigente To Lam en las reuniones, que deben ser institucionalizadas mediante leyes, añadió.



Por lo tanto, instó que, tras esta conferencia, los organismos y organizaciones implementen sin demora los requisitos y tareas asignados. En especial, completen con prontitud la planificación, asignen responsabilidades e implementen de inmediato la revisión, la investigación y la ejecución de las labores de acuerdo con el Plan No. 64/KH-UBTVQH16 y deban finalizar antes del 30 de junio de 2026, urgió.



El Gobierno es responsable de acometer 171 de las 192 tareas legislativas para todo el mandato, declaró. Por lo cual, necesita completar urgentemente la revisión y modificación de los documentos legales para eliminar rápidamente los obstáculos y esforzarse por alcanzar las metas de crecimiento de dos dígitos, garantizando así el buen funcionamiento de su aparato bajo el modelo administrativo de tres niveles, explicó.



Por otro lado, manifestó que los organismos encargados de la redacción se coordinan de forma proactiva y estrecha desde el principio con los de la Asamblea Nacional y los pertinentes en aras de preparar minuciosamente los expedientes de los proyectos, tanto en lo que respecta al contenido como a las técnicas legislativas, antes de presentarlos al Comité Permanente de la AN y al Parlamento, creando un alto nivel de consenso desde el proceso de revisión y retroalimentación.



Mientras tanto, el Consejo de Asuntos Étnicos y las Comisiones parlamentarias coordinan estrechamente con las agencias y organizaciones encargados de dirigir la implementación y buscan reforzar la supervisión de la emisión de reglamentos detallados y la aplicación de las leyes, exigió.



Por su parte, la Comisión de Asuntos Internos del Comité Central del Partido, agencia designada por el Buró Político para supervisar la implementación—continuará aumentando la inspección y asesorará con prontitud al Buró Político en asuntos relacionados con la elaboración de leyes, sugirió.



El Frente de la Patria de Vietnam y sus organizaciones miembros seguirán mejorando la calidad de la supervisión y la crítica social con el proceso de elaboración legislativa, y participarán de manera efectiva en dicho proceso, propuso.



A la vez, el viceprimer ministro Le Tien Chau afirmó que al ser responsable de 171 de las 192 tareas legislativas, el Gobierno considera la elaboración de leyes una tarea política clave para cada ministerio y rama y es una herramienta para eliminar obstáculos, desbloquear recursos, generar avances y mejorar la capacidad de gobernanza del país.



Con ese espíritu, es urgente emitir e implementar con prontitud el plan del Gobierno para llevar a cabo la orientación legislativa de la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura, aseguró.



El Gobierno continúa innovando su pensamiento en materia legislativa de conformidad con la Resolución N.° 66, en conjunto con la implementación sincronizada de la Conclusión N.° 09 sobre el perfeccionamiento de la estructura del sistema jurídico; así como se centra en impulsar la transformación digital en la elaboración y aplicación de leyes.



Asimismo, hizo hincapié en la importancia de coordinarse estrechamente con la AN, el Comité Permanente del Parlamento y agencias concernientes, con vistas a desplegar efectivamente la orientación legislativa para el decimosexto período de sesiones de la Asamblea Nacional, creando cambios sustanciales en la calidad de las políticas y los documentos presentados a la Asamblea Nacional y la efectividad de la aplicación de la ley./.