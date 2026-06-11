Vietnam y Laos cooperan en la gestión y protección de la frontera común

Quang Tri, Vietnam (VNA)- El Comando de la Guardia Fronteriza de la provincia vietnamita de Quang Tri y el Comando Militar de su similar laosiana de Khammouane realizaron una patrulla bilateral e inspeccionaron el tramo fronterizo comprendido entre los hitos 527 y 529, en la zona de la comuna de Dan Hoa.

La actividad tuvo como objetivo fortalecer la coordinación en la gestión y protección de la línea fronteriza y los hitos limítrofes, mantener la seguridad política y el orden social en las zonas fronterizas, así como promover las relaciones de amistad entre ambas localidades.

Durante la inspección, las fuerzas de ambos lados verificaron el estado de la línea fronteriza y del sistema de hitos entre los mojones 527 y 529. Los resultados mostraron que los hitos se mantienen en su ubicación original, sin señales de desplazamiento ni daños. Asimismo, la situación de seguridad política y orden social en la zona fronteriza se mantiene básicamente estable, y la población de ambos lados cumple adecuadamente las normativas sobre gestión y protección de la frontera.

Tras la inspección, las fuerzas de las dos provincias celebraron una reunión de evaluación. Los participantes destacaron que, en los últimos tiempos, las fuerzas competentes de ambas provincias han mantenido una estrecha coordinación en la gestión y protección de la frontera y los hitos limítrofes, intercambiando información de manera oportuna y resolviendo eficazmente los problemas surgidos, contribuyendo así a preservar la seguridad en la zona fronteriza.

El vicepresidente del Comité Popular de la provincia de Quang Tri, Hoang Nam, y el vicepresidente del Comité Popular de Khammouane, Det Sak Da Ma Ni Kham, reconocieron y valoraron altamente la eficaz cooperación entre las fuerzas de ambas partes en la labor de gestión y protección de la frontera.

Ambos dirigentes propusieron que las fuerzas fronterizas continúen fortaleciendo la cooperación, mantengan las patrullas bilaterales, intercambien información de manera proactiva y coordinen la resolución oportuna de los asuntos que puedan surgir, además de proteger eficazmente los dos sitios declarados Patrimonio Natural Mundial, los parques nacionales Phong Nha-Ke Bang y Hin Nam No.

En esta ocasión, el Comando de la Guardia Fronteriza de Quang Tri y el Comando Militar de Khammouane firmaron un acta sobre la inspección de la situación de la línea fronteriza, los hitos limítrofes y la patrulla bilateral.

Ambas partes acordaron continuar aplicando estrictamente los documentos jurídicos relacionados con la frontera, mantener el intercambio de delegaciones a distintos niveles, reforzar la cooperación en la lucha contra la delincuencia, las labores de búsqueda y rescate, así como la sensibilización y movilización de la población fronteriza para cumplir rigurosamente las normas sobre gestión de fronteras y pasos limítrofes.

Asimismo, el Comando de la Guardia Fronteriza de Quang Tri entregó al Comando Militar de Khammouane diversos obsequios destinados a apoyar las actividades de coordinación en la protección de la frontera./.

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