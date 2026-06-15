Hanoi impulsa una zona de bajas emisiones para mejorar la calidad del aire

Hanoi (VNA) - El Consejo Popular de Hanoi aprobó hoy una resolución para poner en marcha el proyecto de una zona de bajas emisiones dentro de la circunvalación 1 de la capital, una iniciativa orientada a reducir progresivamente las emisiones derivadas del tráfico, mejorar la calidad del aire y promover el uso de medios de transporte más sostenibles.

El área prevista abarcará nueve barrios situados dentro de la circunvalación 1, entre ellos Hoan Kiem, Cua Nam, Ba Dinh, Giang Vo, Ngoc Ha, Tay Ho, O Cho Dua, Hai Ba Trung y Van Mieu–Quoc Tu Giam.​

Se trata de una de las zonas urbanas más densamente pobladas de la ciudad, caracterizada por un intenso flujo vehicular y recurrentes episodios de contaminación atmosférica.

​Según un informe del Comité Popular municipal, las actividades de transporte constituyen actualmente una de las principales fuentes de contaminación del aire en Hanoi.

​Los estudios realizados durante el período 2023-2025 revelan que las emisiones del tráfico representan alrededor del 25% de las partículas finas PM2,5 registradas en la ciudad. Si se consideran únicamente las fuentes internas de contaminación, esta proporción aumenta hasta el 59%.

​De acuerdo con la resolución aprobada, el Consejo Popular encargó al Comité Popular de Hanoi la implementación del proyecto, garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes, la eficiencia en el uso de los recursos, la optimización de los costos y la adecuación a las condiciones reales de la ciudad.

​El programa piloto comenzará el 1 de julio de 2026 en determinadas áreas ubicadas dentro de la circunvalación 1 y es considerado un paso fundamental para avanzar en la reducción de emisiones, mejorar la calidad ambiental y proteger la salud de la población.

​La aplicación de la zona de bajas emisiones seguirá una hoja de ruta gradual y estará acompañada de medidas integrales destinadas a fortalecer el transporte público y desarrollar infraestructuras para la movilidad ecológica.

​Asimismo, las autoridades movilizarán recursos tanto del presupuesto estatal como de fuentes sociales para ejecutar el plan, integrándolo con programas y proyectos ya aprobados en los ámbitos del transporte, la protección ambiental, la transición verde y la transformación digital.

​Se espera que esta iniciativa contribuya significativamente a disminuir las emisiones generadas por los vehículos, mejorar la calidad del aire en el centro de Hanoi y sentar las bases para extender progresivamente el modelo de zonas de bajas emisiones en toda la ciudad, de acuerdo con las directrices establecidas por las autoridades centrales y municipales./.