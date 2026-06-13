Medio ambiente

Señales positivas de la campaña de protección de la fauna silvestre en Vietnam

Vietnam intensifica la protección de la fauna silvestre y registra casi 1.800 infracciones detectadas bajo el Plan 628 contra el tráfico ilegal.

Se han avistado pelícanos de patas grises, una especie poco común, en el Parque Nacional Tram Chim (provincia de Dong Thap). (Fuente: VNA)
Se han avistado pelícanos de patas grises, una especie poco común, en el Parque Nacional Tram Chim (provincia de Dong Thap). (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Ante el deterioro de la biodiversidad y el aumento de la caza y el comercio ilegales de fauna silvestre, el 17 de octubre de 2025 los ministerios de Seguridad Pública y de Agricultura y Medio Ambiente pusieron en marcha el Plan 628 para reforzar la protección de la vida silvestre y los recursos pesqueros en Vietnam.

El Plan 628 se implementó durante tres meses en todos los niveles de gobierno y en la policía comunal de las 34 provincias y ciudades del país, con el objetivo de sancionar de manera estricta las infracciones y detectar transacciones ilegales en redes sociales, foros y plataformas de comercio electrónico.

Durante su ejecución, fueron desarticulados varios casos de gran envergadura. Uno de los más relevantes fue una red interprovincial dedicada a la compra, venta y transporte de especies raras y amenazadas, detectada por la Policía de la comuna de Dien Chau, en la provincia de Nghe An, en coordinación con otras unidades competentes.

El 22 de marzo, las autoridades arrestaron al cabecilla, Nguyen Van Chuong, y a sus cómplices, además de incautar cientos de ejemplares de animales pertenecientes a categorías de especies raras y amenazadas.

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Funcionarios del Centro de Rescate, Conservación y Desarrollo de la Vida Silvestre (Junta de Gestión del Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang) liberan a 8 monos en su entorno natural. (Fuente: VNA)

En la provincia de Hung Yen, también fue descubierto un establecimiento de comercio de aves ornamentales que mantenía en cautiverio para su venta ilegal 20 aves silvestres del grupo IIB de especies en peligro.

Además de combatir las infracciones, las fuerzas policiales, guardabosques, inspectores pesqueros y autoridades locales intensificaron las patrullas e inspecciones en mercados, restaurantes, establecimientos comerciales y rutas de transporte. Paralelamente, impulsaron una campaña de comunicación con el mensaje: “No cazar - No consumir - Proteger la fauna silvestre, las aves migratorias y los recursos pesqueros”, contribuyendo a reducir la demanda y a elevar la conciencia pública.

Según informes oficiales, tras tres meses de aplicación del Plan 628, las autoridades detectaron y procesaron cerca de 1.800 infracciones. Desde el 1 de abril hasta la fecha, la policía ha gestionado 444 casos, iniciado procesos penales en 31 expedientes contra 47 acusados y aplicado sanciones administrativas en 327 casos, con multas superiores a 61.500 dólares. La aplicación de sanciones penales de hasta unos 38.500 dólares o hasta siete años de prisión ha reforzado el efecto disuasorio frente a estos delitos.

Los resultados comienzan a reflejarse en la recuperación gradual de ecosistemas en diversas localidades. En el Parque Nacional Tram Chim, en la provincia de Dong Thap, reapareció una colonia de pelícanos grises después de seis años de ausencia, junto con otras especies de aves raras. Entre 300 y 400 cigüeñas de gran tamaño regresaron al Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, en la provincia de Quang Tri. Asimismo, en el Parque Nacional Tam Dao, en la provincia de Phu Tho, fueron reintroducidas con éxito en su hábitat natural 74 aves pertenecientes a 12 especies.

El teniente general Nguyen Van Long, viceministro de Seguridad Pública, subrayó que el Partido y el Estado mantienen el principio de armonizar el desarrollo económico con la protección de la naturaleza, sin sacrificar el medio ambiente en favor del crecimiento económico.

Para 2026, Nguyen Van Long solicitó a las fuerzas policiales locales concentrarse en detectar y procesar penalmente los casos relacionados con el almacenamiento y uso de explosivos, descargas eléctricas, artes de pesca prohibidas, armas artesanales y dispositivos destinados a la captura ilegal de fauna silvestre./.

VNA
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