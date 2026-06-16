Vietnam impulsa “descarbonización” del combustible de aviación

Hanoi (VNA) - El combustible de aviación sostenible (SAF) es considerado una solución clave para reducir las emisiones de CO₂ en la hoja de ruta para la reducción de emisiones de carbono, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas (Net Zero) en 2050,



La industria de la aviación de Vietnam y las aerolíneas nacionales ya han comenzado a participar en este ámbito mediante acciones concretas.



Según Do Hong Cam, subdirector de la Autoridad de Aviación Civil de Vietnam, el SAF puede reducir hasta un 80 % las emisiones de CO₂ a lo largo de todo su ciclo de vida en comparación con los combustibles tradicionales, y puede utilizarse en las infraestructuras técnicas existentes sin necesidad de grandes cambios tecnológicos.



A nivel mundial, el SAF se considera un pilar fundamental en la estrategia de descarbonización del sector aéreo. Se prevé que el mercado de SAF crezca de 2,7 mil millones de dólares en 2025 a más de 40 mil millones en 2034, mientras que numerosos países ya han establecido mandatos obligatorios de mezcla.



En Vietnam, varios vuelos domésticos ya han comenzado a utilizar SAF mediante la cooperación entre aerolíneas y empresas energéticas y de combustibles, lo que demuestra que los eslabones de la cadena de valor del SAF, desde la producción y el suministro hasta la operación, están comenzando a conectarse progresivamente.



Vietnam Airlines ha colaborado con socios para utilizar SAF en rutas nacionales e internacionales. A partir de 2025, todos sus vuelos con salida desde Europa utilizan SAF con una proporción mínima del 2 %, con planes de aumento al 6 %, 20 % y 70% en 2030, 2035 y 2050, respectivamente.



Vietjet Air también coopera con Petrolimex y otros socios para investigar, desarrollar, suministrar y utilizar SAF con el objetivo de reducir costos operativos y aumentar la autonomía en el abastecimiento de combustible.



La adopción del SAF refleja el compromiso de las aerolíneas vietnamitas con el desarrollo de una aviación más verde. Sin embargo, los costos siguen siendo un desafío importante.



Según Dang Anh Tuan, subdirector general de Vietnam Airlines, el uso de SAF en vuelos desde Europa incrementa los costos operativos en aproximadamente 4,8 millones de dólares anuales.



El impacto de las regulaciones sobre el uso de SAF y la compra de créditos de carbono bajo los esquemas ReFuel EU y CORSIA en 2026 podría aumentar los costos de la aerolínea en al menos 11,6 millones de dólares, afectando su competitividad.



Esta situación pone de relieve la necesidad de desarrollar una cadena de suministro de SAF a nivel nacional, así como de establecer pronto estándares técnicos y políticas de incentivo adecuadas para apoyar la transición empresarial y reducir la dependencia del suministro internacional, sugirió Anh Tuan.



En el Foro de Innovación en Políticas y Tecnología de Combustibles de Aviación Sostenibles – Vietnam 2026, Fabrice Espinosa, director general de la Asociación de Combustibles de Aviación Sostenibles de Asia (ASAFA), señaló que Vietnam cuenta con ventajas significativas para desarrollar SAF, como la diversidad de materias primas, la capacidad industrial y la infraestructura de refinación. Esto representa una oportunidad para que el país participe de forma más profunda en el mercado global del SAF.



Con el fin de establecer un marco legal para la gestión, producción, suministro y uso del SAF, el Ministerio de Construcción de Vietnam está consultando un proyecto de circular que guía los requisitos técnicos del combustible de aviación. El borrador incluye normas sobre estándares técnicos, aseguramiento de la calidad, trazabilidad, certificación, producción y suministro del SAF.



En el período 2027-2030, la Autoridad de Aviación Civil de Vietnam estudiará el uso de combustibles alternativos para complementar parcialmente el combustible de aviación y completar la base de datos sobre consumo energético./.

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