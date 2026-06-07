Infraestructura de carga, esencial para el mercado vietnamita de vehículos eléctricos

Hanoi (VNA)- El rápido crecimiento del mercado de vehículos eléctricos en Vietnam está impulsando una necesidad cada vez más urgente de contar con una red de estaciones de carga moderna, integrada y con capacidad suficiente para responder al aumento acelerado de los medios de transporte ecológicos.​

Paralelamente a la expansión del mercado, las autoridades y las empresas están acelerando la mejora del marco jurídico, la ampliación de la infraestructura pública de carga y el desarrollo de un ecosistema de movilidad sostenible, con el objetivo de apoyar la transición energética del país.​

Según datos publicados por el fabricante vietnamita VinFast, durante los primeros cuatro meses de 2026 la compañía entregó 78.458 automóviles eléctricos, un aumento interanual del 75,56 %, manteniéndose como líder del mercado automovilístico vietnamita por decimonoveno mes consecutivo.​

Los expertos consideran que, además de la demanda de los consumidores, la infraestructura de carga constituye un factor decisivo para acelerar la transición hacia un sistema de transporte más ecológico.

Estación de carga de VinFast con un diseño moderno. (Fuente: VNA)

Pham Van Quan, subdirector del Departamento de Industria del Ministerio de Industria y Comercio, señaló que los vehículos eléctricos no solo representan un medio de transporte, sino también el surgimiento de una nueva industria. En su opinión, el desarrollo sostenible del mercado requiere una preparación integral en materia de infraestructura, estándares técnicos y marco regulatorio.​

Actualmente, el Ministerio de Industria y Comercio, en coordinación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ha elaborado 18 normas y reglamentos relacionados con cargadores, estaciones de carga y baterías. Asimismo, el Gobierno prevé completar durante 2026 el sistema jurídico para este sector.​

Sin embargo, el despliegue de la infraestructura de carga continúa enfrentando dificultades vinculadas a los procedimientos de inversión, suministro eléctrico, construcción y planificación urbana. En las grandes ciudades, la disponibilidad de terrenos para estaciones de carga se ha convertido en un desafío ante el rápido aumento del parque de vehículos eléctricos.​

Hanoi figura entre las localidades pioneras en la transición hacia un transporte sostenible. Según Nguyen Quang Huy, subdirector de la División de Gestión del Transporte del Departamento de Construcción de Hanoi, alrededor del 60% de los más de 14.300 taxis con licencia de operación ya utilizan energía eléctrica.​

La capital vietnamita se ha fijado el objetivo de que para 2030 la totalidad de los taxis funcionen con electricidad o energías respetuosas con el medio ambiente. Para ello, las autoridades están evaluando cerca de 110 emplazamientos potenciales destinados al desarrollo de estaciones públicas de carga.​

Desde la perspectiva empresarial, VinFast y sus socios han construido una red de 150.000 puntos de carga para automóviles y motocicletas eléctricas, además de desplegar 99 superestaciones capaces de atender simultáneamente hasta 100 automóviles. La compañía también desarrolla una red de 150.000 estaciones de intercambio de baterías en todo el país. En el caso de las motocicletas eléctricas, este sistema se considera una solución clave para aumentar la comodidad de los usuarios.​

Los especialistas coinciden en que, pese al fuerte crecimiento del mercado vietnamita de vehículos eléctricos, su desarrollo sostenible dependerá en gran medida de la capacidad para completar la infraestructura de carga, garantizar la coherencia de las políticas de apoyo y asegurar la preparación del sistema energético nacional.​

Una red pública de carga amplia, segura y accesible será un elemento fundamental para fortalecer la confianza de los consumidores y acelerar la transición hacia una movilidad verde en Vietnam durante los próximos años./.