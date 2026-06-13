Política

Vicecanciller insta a Idemitsu Kosan a ampliar sus inversiones en energía verde en Vietnam

El viceministro permanente de Relaciones Exteriores, Nguyen Minh Vu, propuso a la empresa japonesa Idemitsu Kosan Co. Ltd. (IKC) ampliar sus inversiones en Vietnam, especialmente en el ámbito de las energías verdes, incluyendo la expansión de su modelo de producción de pellets de biomasa a distintas localidades del país.

El viceministro permanente de Relaciones Exteriores, Nguyen Minh Vu, recibe a representantes de la empresa japonesa Idemitsu Kosan Co. Ltd. (Foto: Cancillería)
El viceministro permanente de Relaciones Exteriores, Nguyen Minh Vu, recibe a representantes de la empresa japonesa Idemitsu Kosan Co. Ltd. (Foto: Cancillería)

Hanoi (VNA) – El viceministro permanente de Relaciones Exteriores, Nguyen Minh Vu, propuso a la empresa japonesa Idemitsu Kosan Co. Ltd. (IKC) ampliar sus inversiones en Vietnam, especialmente en el ámbito de las energías verdes, incluyendo la expansión de su modelo de producción de pellets de biomasa a distintas localidades del país.

Durante una reunión celebrada hoy en Hanoi con Atsuhiko Hirano, representante de IKC y vicepresidente ejecutivo de Idemitsu Kosan, Minh Vu destacó los esfuerzos de la compañía para impulsar la inversión y la cooperación en Vietnam a lo largo de los años, en particular su papel como accionista del proyecto de la Refinería y Complejo Petroquímico de Nghi Son (NSRP).

Al subrayar que la refinería de Nghi Son es uno de los proyectos más representativos de la cooperación económica entre Vietnam y Japón y un pilar fundamental para la seguridad energética del país, señaló que la iniciativa ha recibido una atención especial por parte de los altos dirigentes de ambas naciones.

Asimismo, mencionó el compromiso asumido por la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, de respaldar los acuerdos de suministro de petróleo crudo para la refinería en el marco de la iniciativa Power Asia.

El vicecanciller instó a Idemitsu Kosan a seguir colaborando estrechamente con los demás accionistas para garantizar un suministro estable de petróleo crudo al proyecto, reforzar la gestión de costes, optimizar el flujo de caja operativo y continuar desarrollando segmentos de mayor valor añadido dentro de la cadena de valor de la refinería.

Por su parte, Hirano destacó la importancia de fortalecer la cooperación energética ante los crecientes desafíos para la seguridad energética, derivados de las tensiones en Oriente Medio, el posible cierre del estrecho de Ormuz, las limitadas reservas de petróleo en Vietnam y el Sudeste Asiático, así como las restricciones en el suministro mundial de crudo.

Reafirmó además el compromiso de la empresa de garantizar el abastecimiento de petróleo para la refinería de Nghi Son y de ampliar sus inversiones en el sector energético vietnamita, incluyendo proyectos de energía verde y la producción de derivados refinados del petróleo.

Mostrando su satisfacción por los recientes resultados de la refinería, Hirano señaló que el suministro de petróleo crudo está asegurado a corto plazo, lo que permite a la planta operar a plena capacidad y recuperar la rentabilidad durante el primer trimestre de 2026.

Finalmente, agradeció al Gobierno de Vietnam y al Ministerio de Relaciones Exteriores el apoyo brindado y reiteró el compromiso de la empresa de seguir trabajando para garantizar operaciones eficientes, un suministro estable de petróleo crudo y beneficios sostenibles para todas las partes implicadas./.

VNA
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